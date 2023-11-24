«Δεν σταματά» ξεφυσά η Πάολα Μπάσο κολλώντας βιαστικά τη μία ετικέτα πάνω στην άλλη στο παντοπωλείο που διατηρεί σε προάστιο του Μπουένος Άιρες, καθώς η νίκη του ακραία φιλελεύθερου Χαβιέρ Μιλέι στις προεδρικές εκλογές στην Αργεντινή προκάλεσε νέες αυξήσεις τιμών, οι οποίες τροφοδοτούν περαιτέρω τον πληθωρισμό που έφτασε το 143% σε ετήσια βάση.

«Οι πελάτες μάς ζητούν να μοιράσουμε τα πακέτα του ενός κιλού ζάχαρη ή να αγοράσουν ένα μόνο αυγό. Μας πονά: οι άνθρωποι έχουν ανάγκη και έτσι τους στερούμε την αξιοπρέπειά τους, αλλά οι τιμές είναι παράλογες», δηλώνει η παντοπώλις που διατηρεί κατάστημα στη λαϊκή συνοικία Μορόν.

Σε κάποια προϊόντα φαίνονται τέσσερις ετικέτες με τιμές, η μία πάνω στην άλλη, μαρτυρώντας την ιλιγγιώδη αύξηση του πληθωρισμού.

«Είναι τρελές ημέρες!», σχολιάζει ο Φερνάντο Σαβόρε, σύζυγος της Πάολα και αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας παντοπωλών του Μπουένος Άιρες. «Αν και αλλάξαμε τις τιμές την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε μεγάλες αυξήσεις στους χονδρεμπόρους, της τάξης του 25 με 30%, σε σχέση με την Παρασκευή πριν τις εκλογές», προσθέτει.

«Οι τιμές των ζυμαρικών προκαλούν σύγχυση. Έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 50%. Δεν υπάρχει απόθεμα σε ελαιόλαδο και οι τιμές των προϊόντων καθαρισμού έχουν αυξηθεί κατά 30%», εξηγεί.

Τέλος στις συμφωνίες τιμής

Η απερχόμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση του προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες ανανέωσε αυτή την εβδομάδα τη συμφωνία για τον καθορισμό ανώτατης τιμής σε έναν κατάλογο προϊόντων πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ.

Όμως αναμφίβολα αυτή είναι η τελευταία φορά που παρατείνεται το μέτρο, καθώς στις 10 Δεκεμβρίου αναλαμβάνει την προεδρία ο Μιλέι, υπέρμαχος της απελευθέρωσης των τιμών και αντίπαλος οποιασδήποτε κρατικής παρέμβασης στην αγορά.

Το επικείμενο τέλος της συμφωνίας για την πλαισίωση των τιμών «ενθαρρύνει την άνοδό τους», εξηγεί ο οικονομολόγος Χερνάν Λέτσερ, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικής Πολιτικής της Αργεντινής.

«Η αύξηση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τον επόμενο μήνα, διότι η αγορά αναμένει μεγάλη υποτίμηση (του πέσο) όταν ο Μιλέι αναλάβει την προεδρία και κατά συνέπεια ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού», προβλέπει.

«Στην Αργεντινή στις 15 έρχεται το τέλος του μήνα», σχολιάζει ο Φερνάντο Σαβόρε. «Τις πρώτες ημέρες ο πελάτης πληρώνει μετρητά, μετά τις 15 με πιστωτική κάρτα την οποία παλιότερα θα χρησιμοποιούσαν για να αγοράσουν παπούτσια, μια τηλεόραση».

Ο Μάριο Αμόρ, ένας 70χρονος πελάτης, διατρέχει όλους τους διαδρόμους και παρατηρεί προσεκτικά τις τιμές. «Αυξήθηκαν πολύ πάλι. Θέλω να ξέρω ποιος έχει τις καλύτερες τιμές, δεν γνωρίζω πια πού να ψωνίσω», δηλώνει λυπημένος προτού φύγει χωρίς να αγοράσει τίποτα.

Μπροστά από ένα ράφι η Κλάρα Τεντέσκο, μια 60χρονη μοδίστρα, δηλώνει «έντρομη» με την τιμή του τυριού, «που αυξήθηκε κι άλλο αυτή την εβδομάδα». «Είναι εξουθενωτικό, κοιτάς τις τιμές, πας στο ένα μέρος, στο άλλο, συγκρίνεις, κάνεις υπολογισμούς, επιστρέφεις (…) Το να ψωνίζεις είναι πιο δύσκολο από το να βρεις άνδρα», σχολιάζει.

«Περισσότερη θλίψη παρά οργή»

Στα κρεοπωλεία της συνοικίας Ματαδέρος, στις ταμπέλες των προϊόντων δεν αναγράφονται οι τιμές. «Χάνουμε περισσότερο χρόνο να τις γράψουμε, αλλάζουν κάθε δύο ημέρες», δηλώνει η Έβελιν Γκαρσία. «Οι πελάτες το γνωρίζουν», προσθέτει, σχολιάζοντας ότι στα μάτια τους βλέπει «περισσότερη θλίψη παρά οργή», διότι «πρέπει να φάνε».

Οι πωλήσεις πιο ακριβού κρέατος έχουν μειωθεί και οι καταναλωτές προτιμούν πλέον παϊδάκια χοιρινά ή φθηνά κομμάτια κρέατος.

«Οι άνθρωποι αλλάζουν τις συνήθειές τους για να έχουν λίγο κρέας στο πιάτο τους. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουν, όλα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 10% αυτή την εβδομάδα», δηλώνει η Έβελιν, την ώρα που το κατάστημά της ήταν άδειο.

Σε αγορά στην οδό Βίγια Μαδέρο η Κλαρίσα Γκόμες ξεσκονίζει στο οπωροπωλείο της ένα καφάσι ακτινίδια: «Τα φροντίζω σαν κοσμήματα. Κοστίζουν 1.000 πέσος το ένα», δηλαδή λίγο περισσότερο από δύο δολάρια.

Τονίζει ότι όλες οι τιμές έχουν αυξηθεί από τη Δευτέρα: «η σταφίδα στα 6.000 πέσος το κιλό (16 δολάρια), ο ανανάς στα 3.000 (8 δολάρια), οι μπανάνες στα 1.700 (4,5 δολάρια) και τα μήλα στα 1.000».

«Οι άνθρωποι αγοράζουν δύο μήλα, μία μπανάνα. Αν αυτό συνεχιστεί θα αναγκαστώ να πουλώ με τη φέτα», σχολιάζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

