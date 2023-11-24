Ηρεμία επικρατεί σήμερα στη μεθόριο του νοτίου Λιβάνου αφότου άρχισε να ισχύει η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ένα φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου και κατοίκους.

«Μια επισφαλής ηρεμία επικρατεί στα νότια σύνορα, μετά την έναρξη της ισχύος της ανθρωπιστικής εκεχειρίας στη Γάζα στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», μετέδωσε το ANI, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Ένας φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη μεθοριακή περιφέρεια της Μαρζαγιούν δήλωσε πως άκουσε ανταλλαγές πυρών δέκα λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα και στη συνέχεια επανήλθε η ηρεμία.

Ένας κάτοικος της μεθοριακής περιφέρειας της Άλμα αλ-Σάαμπ δήλωσε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «επικρατεί ηρεμία», προσθέτοντας πως δεν ακούει «τα ισραηλινά αεροπλάνα, ούτε καν τα αναγνωριστικά αεροπλάνα» που πετούσαν μέχρι τότε διαρκώς πάνω από το νότιο Λίβανο.

Η ηρεμία αυτή καταγράφεται την επομένη μιας ημέρας κατά την οποία η ισχυρή φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εντατικοποίησε τις επιθέσεις της εναντίον του ισραηλινού στρατού, ο οποίος από την πλευρά του σφυροκόπησε τις μεθοριακές ζώνες του νοτίου Λιβάνου.

Ο σιιτικός σχηματισμός ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για 22 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών θέσεων από το νότιο Λίβανο, όπου έχασε μέσα σε μία ημέρα επτά μαχητές του, μεταξύ των οποίων μέλη της επίλεκτης μονάδας του.

Η Χεζμπολάχ λέει πως πραγματοποιεί αυτές τις επιθέσεις «για να υποστηρίξει» τη σύμμαχό της παλαιστινιακή Χαμάς και δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση ότι θα συμμορφωθεί με την εκεχειρία.

Στο Λίβανο, οι διασυνοριακές συγκρούσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 109 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τουλάχιστον 77 ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ, στους οποίους προστίθενται τουλάχιστον 14 άμαχοι, στους οποίους περιλαμβάνονται τρεις δημοσιογράφοι.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται ο γιος του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ και ένας αξιωματούχος του στρατιωτικού κλάδου της Χαμάς στο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

