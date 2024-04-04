Η Δανία απέκλεισε τον εναέριο χώρο και τον απόπλου στο στενό Great Belt μετά την εκτόξευση ελαττωματικού πυραύλου σε άσκηση του πολεμικού ναυτικού.

Η Εθνική Ναυτιλιακή Αρχή της Δανίας εξέδωσε προειδοποίηση προς τα πλοία να αποφεύγουν μέρος του στενού Great Belt, καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος να πέσουν θραύσματα του πυραύλου και να προκαλέσουν ζημιές. Μάλιστα, ζητήθηκε από τα πλοία να ρίξουν άγκυρα εάν είναι απαραίτητο.

Η ναυτική άσκηση των Δανών ξεκίνησε στην περιοχή τον περασμένο Μάρτιο και πρόκειται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός της Δανίας ανέφερε ότι το πρόβλημα με τον πύραυλο παρουσιάστηκε «κατά τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής δοκιμής όπου ο εκτοξευτής πυραύλων είναι ενεργοποιημένος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί».

«Μέχρι να απενεργοποιηθεί ο εκτοξευτής πυραύλων, υπάρχει ο κίνδυνος ο πύραυλος να εκτοξευτεί και να πετάξει λίγα χιλιόμετρα μακριά», πρόσθεσε ο στρατός.

Η προειδοποίηση αφορά μια περιοχή νοτιοδυτικά της πόλης Korsor, περίπου 4 χιλιόμετρα νότια της γέφυρας Great Belt, η οποία διασχίζει το στενό.

Όπως δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, ο πύραυλος περιείχε 150 κιλά εκρηκτικών, τόνισε όμως ότι δεν ήταν οπλισμένος και ως εκ τούτου δεν θα πυροδοτηθεί αν πέσει στη θάλασσα.

Το περιστατικό έρχεται σε μια δύσκολη εβδομάδα για το ναυτικό της Δανίας. Την Τετάρτη, ο αρχηγός ΓΓΕΘΑ, στρατηγός Φλεμμινγκ Λεντφερ, καρατομήθηκε καθώς δεν είχε ενημερώσει ότι είχε σημειωθεί δυσλειτουργία στο οπλικό σύστημα της δανέζικης φρεγάτας Iver Huitfeldt, όταν αυτή έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Τροελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στον στρατηγό Λεντφερ, ο οποίος δεν ενημέρωσε το υπουργείο ότι τα ραντάρ και οι πύραυλοι της φρεγάτας απέτυχαν να λειτουργήσουν όταν δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο έλεγχαν μαχητές των Χούθι.

Πηγή: skai.gr

