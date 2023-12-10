Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την «παράλυση» των Ηνωμένων Εθνών μπροστά στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως λυπάται επειδή το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν ψήφισε υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός.

Μιλώντας ενώπιον του Φόρουμ της Ντόχα, ο Γκουτέρες δήλωσε πως το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει «παραλύσει εξαιτίας γεωστρατηγικών διαιρέσεων», θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη δυνατότητά του να βρει λύσεις στον πόλεμο.

«Το κύρος και η αξιοπιστία του Συμβουλίου Ασφαλείας διακυβεύθηκαν σοβαρά» από την καθυστερημένη απάντησή του στη σύγκρουση, ένα πλήγμα στη φήμη του που επιδεινώθηκε από το βέτο που άσκησαν προχθές, Παρασκευή, οι ΗΠΑ σε μια απόφαση που καλεί σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσε ακόμη.

Το σχέδιο απόφασης είχε συνταχθεί μετά τη χωρίς προηγούμενο επίκληση από το γενικό γραμματέα του ΟΗΕ του άρθρου 99 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που του επιτρέπει να εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας σε ζητήματα που «θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και της διεθνούς ασφαλείας».

«Επανέλαβα την έκκλησή μου να κηρυχθεί μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός (...) δυστυχώς το Συμβούλιο Ασφαλείας απέτυχε να το κάνει», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη του ο Γκουτέρες.

«Μπορώ να υποσχεθώ πως δεν θα το βάλω κάτω», πρόσθεσε.

Οι Αμερικανοί, σύμμαχοι του Ισραήλ, επανέλαβαν την Παρασκευή πως αντιτίθενται σε μια κατάπαυση του πυρός.

«Διατρέχουμε σοβαρό κίνδυνο να καταρρεύσει το ανθρωπιστικό σύστημα», προειδοποίησε εξάλλου ο Γκουτέρες στο φόρουμ της Ντόχα.

«Η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα προς μια καταστροφή με εν δυνάμει αμετάκλητες συνέπειες για τους Παλαιστινίους στο σύνολό τους και για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», τόνισε.

Εξάλλου ο επικεφαλής της UNWRA, της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ προς τους Παλαιστινίους, δήλωσε σήμερα πως η αντιμετώπιση των Παλαιστινίων σαν να μην είναι άνθρωποι έχει επιτρέψει να ανέχεται η διεθνής κοινότητα τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Ο επικεφαλής της UNWRA Φιλίπ Λαζαρινί δήλωσε πως η προσφυγική υπηρεσία βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης στη Γάζα, προσθέτοντας πως μια άμεση κατάπαυση του πυρός χρειάζεται για να μπει τέλος στη «γήινη κόλαση» της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.