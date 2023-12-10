Οι επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στον τομέα των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα είναι «καταστροφικές» δήλωσε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους Γενικός Διευθυντής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, εξηγώντας πως οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι ιδανικές για την εξάπλωση θανατηφόρων επιδημικών ασθενειών.

«Είναι προφανές να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην υγεία είναι καταστροφικές», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος απευθυνόμενος στο 34μελές διοικητικό συμβούλιο.

«Περιγραφικά, οι ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης έχουν αυξηθεί δραματικά και η ικανότητα του συστήματος υγειονομικών υπηρεσιών έχει μειωθεί στο 1/3 της ικανότητας προσφοράς υγειονομικών υπηρεσιών που υπήρχε πριν από τον πόλεμο», τόνισε ο Τέντρος Αντάνομ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.