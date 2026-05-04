CENTCOM: Δύο πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με ασφάλεια το Στενό του Ορμούζ

Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν επιτυχώς το Στενό του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους, σημειώνει η CENTCOM.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία «διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε ότι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ «επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό Κόλπο, αφού διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης Project Freedom», προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συμβάλλουν «ενεργά» στις προσπάθειες εξομάλυνσης της διέλευσης της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
 

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον θα βοηθήσει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί να περάσουν από τη θαλάσσια οδό, ωστόσο το Ιράν προειδοποίησε κατά τέτοιων ενεργειών, απειλώντας με επιθέσεις σε οποιεσδήποτε ξένες στρατιωτικές δυνάμεις πλησιάσουν.

Ωστόσο, μία ημέρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, δεν παρατηρείται αύξηση της διέλευσης πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic.

Την ίδια ώρα, δεν καταγράφεται συγκέντρωση δεξαμενόπλοιων ή άλλων εμπορικών πλοίων σε αναμονή για διέλευση, ενώ ο γερμανικός ναυτιλιακός όμιλος Hapag-Lloyd επισημαίνει ότι η διέλευση των πλοίων του παραμένει αδύνατη, λόγω έλλειψης σαφών διαδικασιών για την ασφαλή διέλευση.

Η εικόνα αυτή υπογραμμίζει την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να επαναφέρουν την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Διαψεύδει η CENTCOM ότι χτυπήθηκε αμερικανικό πλοίο στο Ορμούζ

Σε ανάρτησή της στο Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση διαψεύδει ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ, χωρίς να γίνεται αναφορά στην εκτόξευση πυραύλων.

Συγκεκριμένα η CENTCOM αναφέρει ότι «τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους.

«ΑΛΗΘΕΙΑ: Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την 'Επιχείρηση Ελευθερία' και επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια».

Την είδηση που μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα περί πλήγματος σε αμερικανικό πλοίο από ιρανικούς πυραύλους διέψευσε νωρίτερα ο δημοσιογράφος του Axios και του CNN, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η είδηση προήλθε από το ιρανικό πρακτορείο Fars, που μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Τζασκ, όπου -όπως αναφέρεται- δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω, και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Δεν υπήρξε άλλη ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ανακοίνωση του Ναυτικού, σύμφωνα με την οποία απετράπη η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ.

Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη, αντιδρώντας στις χθεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί έναρξης της Επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στο Στενό του Ορμούζ.

Η Ενιαία Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε επίσης όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο Στενό.

