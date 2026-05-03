Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε ότι το πρωί της Δευτέρας οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν το «Σχέδιο Ελευθερία» (Project Freedom) για να συνοδεύσουν πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το Στενό του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς το «ανθρωπιστική προσπάθεια», ενώ προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία.

«Αυτή η διαδικασία, το "Project Freedom", θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποί μου διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους» τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, παρεμποδιστεί αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, αυτή η παρέμβαση, δυστυχώς, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση Τραμπ στο Truth Social

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ, για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση — είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές! Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις απαγορευμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους. Και πάλι, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από το Στενό. Σε όλες τις περιπτώσεις, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για πλοήγηση και για οτιδήποτε άλλο. Αυτή η διαδικασία, το «Project Freedom», θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποί μου διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Η μετακίνηση των πλοίων αποσκοπεί απλώς στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό — είναι θύματα των περιστάσεων. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά κυρίως του Ιράν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα τροφίμων και όλων των άλλων ειδών που είναι απαραίτητα για να μπορούν τα πολυάριθμα πληρώματα να παραμείνουν επί του σκάφους υπό υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες. Πιστεύω ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην επίδειξη καλής θέλησης εκ μέρους όλων όσων έχουν αγωνιστεί τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες. Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία υποστεί παρεμπόδιση, η παρεμπόδιση αυτή, δυστυχώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!



ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»

«Απαράδεκτη πρόταση»

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κρατικό δίκτυο Kan News, ο Τραμπ ξεκαθάρισε πάντως ότι η νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων του Ιράν είναι «απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι έχει «μελετήσει τα πάντα» και την απέρριψε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η στρατιωτική κατάσταση πηγαίνει πολύ καλά» επέμεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως είπε, «οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που έχουν προσφέρει», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω».

Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η ιρανική ειρηνευτική πρόταση ήταν απαράδεκτη, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γούιτκοφ ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σε συζήτηση με το Ιράν».

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50%

Μια ελπίδα για αποκλιμάκωση είναι το πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αμερικανών Αυτοκινητιστών, η μέση τιμή ενός γαλονιού απλής βενζίνης στις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον στα 4,45 δολάρια το γαλόνι.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 34 σεντς από την προηγούμενη εβδομάδα και κατά 1,47 δολάρια από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για αύξηση 49,3% από την έναρξη της σύγκρουσης.

