Σε νέα ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης ενάντια σε πιθανή εξάπλωση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, μετά τους 3 θανάτους που φαίνεται να προκλήθηκαν από την σπάνια αναπνευστική νόσο, προχώρησε σήμερα η πλοιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου Oceanwide Expeditions.

«Εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα επί του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, πρωτοκόλλων υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, η οποία τονίζει ότι στο πλοίο επιβαίνουν 149 άτομα, που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες.

Για τα κρούσματα, επισημαίνει ότι ο χανταϊός έχει επιβεβαιωθεί μόνο στην περίπτωση ενός Βρετανού που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική, ενώ το τρίτο άτομο που κατέληξε από τη νόσο ήταν Γερμανός υπήκοος.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το πλοίο, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, εξετάζει το ενδεχόμενο να πλεύσει προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για την αποβίβαση των επιβατών, ενώ η ιατρική διακομιδή των δύο ασθενών που βρίσκονται επί του πλοίου δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Πηγή: skai.gr

