Διαψεύδει η CENTCOM ότι χτυπήθηκε αμερικανικό πλοίο στο Ορμούζ

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση διαψεύδει και επίσημα τις πληροφορίες περί πλήγματος σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, χωρίς να γίνεται αναφορά στην εκτόξευση πυραύλων

UPDATE: 14:11
Σε ανάρτησή της στο Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση διαψεύδει ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ, χωρίς να γίνεται αναφορά στην εκτόξευση πυραύλων.

Συγκεκριμένα η CENTCOM αναφέρει ότι «τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους.

«ΑΛΗΘΕΙΑ: Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την 'Επιχείρηση Ελευθερία' και επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια».

Την είδηση που μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα περί πλήγματος σε αμερικανικό πλοίο από ιρανικούς πυραύλους διέψευσε νωρίτερα ο δημοσιογράφος του Axios και του CNN, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η είδηση προήλθε από το ιρανικό πρακτορείο Fars, που μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Τζασκ, όπου -όπως αναφέρεται- δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω, και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Δεν υπήρξε άλλη ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ανακοίνωση του Ναυτικού, σύμφωνα με την οποία απετράπη η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ.

Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη, αντιδρώντας στις χθεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί έναρξης της Επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στο Στενό του Ορμούζ.

Η Ενιαία Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε επίσης όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο Στενό.

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα έντασης στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ, μιας ιδιαίτερα κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη διακίνηση πετρελαίου, όπου κατά καιρούς καταγράφονται στρατιωτικά επεισόδια και ασκήσεις.

