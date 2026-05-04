Ρωσικά πλήγματα σε 5 εγκαταστάσεις της Naftogaz στην Ουκρανία

Ζημιές σε εξοπλισμό και πυρκαγιές - «Η ένταση των εχθρικών επιθέσεων αυξάνεται», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Naftogaz

Η Ρωσία επιτέθηκε σε πέντε εγκαταστάσεις της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της Ουκρανίας, Naftogaz, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, προκαλώντας ζημιές σε εξοπλισμό και πυρκαγιές, δήλωσε τη Δευτέρα ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Ο CEO, Serhiy ​Koretskyi, ανέφερε ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στις βορειοανατολικές περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου. «Η ένταση των εχθρικών επιθέσεων αυξάνεται», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμή, ειδικοί από την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (ДСНС) και στελέχη του Ομίλου Naftogaz βρίσκονται επί τόπου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών

