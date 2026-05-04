Η Ρωσία επιτέθηκε σε πέντε εγκαταστάσεις της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της Ουκρανίας, Naftogaz, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, προκαλώντας ζημιές σε εξοπλισμό και πυρκαγιές, δήλωσε τη Δευτέρα ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Ο CEO, Serhiy ​Koretskyi, ανέφερε ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στις βορειοανατολικές περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου. «Η ένταση των εχθρικών επιθέσεων αυξάνεται», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμή, ειδικοί από την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (ДСНС) και στελέχη του Ομίλου Naftogaz βρίσκονται επί τόπου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών

❗️As a result of a 🇺🇦UAV (drone) attack on the 🇷🇺Gorky oil pumping station (JSC “Transneft – Upper Volga”), two tanks of 50,000 m³ each were destroyed. Filtration equipment was damaged, and storage facilities were likely also affected. Satellite images of the consequences were… pic.twitter.com/hqYJOm3J8s — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 4, 2026

