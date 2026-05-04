Νότια Αφρική: Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα -Η ριψοκίνδυνη επιχείρηση για την ανάκτηση της σορού του

Ανθρώπινα λείψανα μέσα από το στόμα ενός κροκόδειλου κατάφεραν να ανακτήσουν οι αρχές στη Νότια Αφρική, επιδιδόμενες σε μια αρκετά ριψοκίνδυνη αποστολή.

Τα πλάνα από την επιχείρηση τα οποία έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν έναν νεκρό κροκόδειλο να κρέμεται από το σχοινί ενός ελικοπτέρου.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή εικόνα που προέκυψε στο πλαίσιο επιχείρησης αναζήτησης ενός επιχειρηματία που παρασύρθηκε από τα νερά πλημμύρας, την περασμένη εβδομάδα.

Αναζητώντας τον αγνοούμενο οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ερπετό τον κατασπάραξε και έτσι, αφού θανάτωσαν τον κροκόδειλο, ένας αστυνομικός κατέβηκε με σχοινί από ελικόπτερο στον ποταμό ο οποίος ήταν γεμάτος κροκόδειλους, προκειμένου να τον δέσει και στη συνέχεια να εξεταστεί το εσωτερικό του.

Και μπορεί ο κροκόδειλος να είχε θανατωθεί ωστόσο ο λοχαγός Γιόχαν Πότχιτερ δήλωσε ότι η εμπειρία παρέμεινε εξαιρετικά αγχωτική. «Δεν είναι ό,τι καλύτερο το να έρθεις κοντά στο μπροστινό μέρος ενός κροκόδειλου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα News24.

Αφού ο Πότχιτερ ασφάλισε το ζώο με σχοινί, τόσο ο ίδιος όσο και ο κροκόδειλος ανυψώθηκαν από τον ποταμό Κομάτι, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Tragic Discovery: Missing Businessman’s Remains Found Inside Crocodile in South Africa



South African police use a helicopter to recover a crocodile containing human remains from the Komati River



Human remains and six different shoes were found inside it at Kruger National Park.… pic.twitter.com/V30nPONHyD — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) May 4, 2026

Τώρα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις DNA, προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν τα λείψανα ανήκουν όντως στον αγνοούμενο άνδρα.

Το αυτοκίνητο του αγνοούμενου είχε ακινητοποιηθεί την περασμένη εβδομάδα, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει μια χαμηλή γέφυρα στον πλημμυρισμένο ποταμό. Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο, το όχημα ήταν άδειο, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι παρασύρθηκε από τα νερά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της Μπουμαλάνγκα, συνταγματάρχη Μαβέλα Μασόντο, ο οποίος μίλησε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SABC.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν drones και ελικόπτερα για την επιχείρηση εντοπισμού και τότε βρήκαν μια μικρή νησίδα με αρκετούς κροκόδειλους να λιάζονται, όπως περιέγραψε ο Πότχιτερ, διοικητής της μονάδας καταδυτών της αστυνομίας.

Όπως είπε, από την εμπειρία τους μπόρεσαν να διαπιστώσουν ότι ένα από τα ζώα είχε...βαρυστομαχιά. «Εκτός από το ότι είχε εμφανώς γεμάτη κοιλιά, δεν κινούνταν ούτε προσπαθούσε να επιστρέψει στο ποτάμι, παρά τον θόρυβο από τα drones και το ελικόπτερο», δήλωσε.

Ο τεράστιος κροκόδειλος, μήκους 4,5 μέτρων και βάρους περίπου 500 κιλών, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο κοντινό Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο πεπτικό του σύστημα. Ο Πότχιτερ ανέφερε ότι, εκτός από ανθρώπινα μέλη, βρέθηκαν και έξι διαφορετικά είδη παπουτσιών. Αυτό, όπως είπε, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το ζώο είχε επιτεθεί και σε άλλα άτομα, χωρίς όμως αυτό να είναι βέβαιο, καθώς «ένας κροκόδειλος τρώει ή καταπίνει τα πάντα».

Η αρχηγός της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, αντιστράτηγος Πουλένγκ Ντιμπάνε, επαίνεσε τον Πότχιτερ για το θάρρος του.

Bίντεο από την επικίνδυνη αποστολή στην οποία επιδόθηκε ο Πότχιτερ:

Πηγή: skai.gr

