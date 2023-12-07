Bruce Willis: Κανείς δεν ξέρει πόσος χρόνος του έχει απομείνει

Ο Bruce Willis αντιμετωπίζει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, καθώς πολεμάει με την άνοια.

Παρά την δύσκολη αυτή πραγματικότητα, ο φρουρός του είναι η οικογένειά του και βρίσκεται πάντα δίπλα του να τον στηρίξει και να δημιουργήσει αναμνήσεις μαζί του.

Στο πλευρό του βρίσκονται η σύζυγός του, Emma Heming, καθώς και η πρώην σύζυγός του, Demi Moore.

Μαζί του είναι επίσης οι πέντε κόρες του.

Εσωτερικός συνεργάτης αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία του Bruce Willis, προσθέτοντας περισσότερη ανασφάλεια στο πώς η οικογένειά του στέκεται ακούραστη στο πλευρό του κατά τη διάρκεια αυτής της σκληρής μάχης.

Ο εσωτερικός συνεργάτης αποκάλυψε πως, «Μόλις ο Bruce είχε αυτήν τη διάγνωση, όλοι ήρθαν κοντά για να διατηρήσουν τη μνήμη του ζωντανή. Είναι όλοι εκεί όλη την ώρα. Αυτή η εμπειρία έφερε όλη την οικογένεια ακόμα πιο κοντά. Κανείς δεν ξέρει πόσος χρόνος έχει απομείνει στον Bruce. Οπότε απολαμβάνουν κάθε στιγμή που έχουν μαζί του».

Στη συνέχεια επισήμανε, «Πολλές περισσότερες κακές μέρες από τις καλές τους τελευταίους μήνες. Έχει φροντίδα όλο το 24ωρο, αλλά τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας είναι πάντα μαζί του».

Ο γνωστός ηθοποιός έχει ξεκινήσει να περνάει χρόνο και με την εγγονή του τη Louetta και μάλιστα, η κόρη του Rumer, είχε δηλώσει πως, «Η Rumer θέλει να βεβαιωθεί ότι η Louetta γνωρίζει τον Bruce. Θέλει να συμμετέχει ενεργά στη ζωή της Louetta. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος δεσμός».

