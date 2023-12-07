Σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια άσκησης στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου, παρασύροντας στον θάνατο τα δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στο Ριάντ.

Πρόκειται για ένα F-15SA που συνετρίβη «ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική αποστολή ρουτίνας στην αεροπορική βάση του Νταχράν», αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Τούρκι αλ Μάλικι σε δήλωση που μεταδόθηκε από το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA). Διατάχθηκε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της συντριβής που στοίχισε τη ζωή στα δύο μέλη του πληρώματος, συμπλήρωσε.

Πριν από πέντε μήνες, μαχητικό αεροσκάφος του ίδιου τύπου είχε συντριβεί κοντά σε βάση στα σύνορα με την Υεμένη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο πιλότοι. Εδώ και οκτώ χρόνια, η Σαουδική Αραβία ηγείται στρατιωτικής συμμαχίας που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης απέναντι στους αντάρτες Χούθι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.