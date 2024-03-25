Η γαλλική δικαιοσύνη ξεκίνησε σήμερα έρευνα για ένα παιδί 8 ετών που πήγε στο σχολείο του με δύο μαχαίρια και βαρύνεται με υποψίες ότι διατύπωσε θανατικές απειλές σε βάρος της δασκάλας του και αστυνομικών, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα επικαλούμενο την εισαγγελία του Σεντ Ετιέν (κεντρο-ανατολική Γαλλία).

Η έρευνα ξεκίνησε για «θανατικές απειλές, κατοχή όπλων και εισαγωγή όπλων σε ένα σχολικό περιβάλλον», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εισαγγελέας του Σεντ Ετιέν Νταβίντ Σαρμάτς.

Μαθητές του σχολείου ενημέρωσαν μια εκπαιδευτικό για τις απειλές που διατύπωσε ο 8χρονος, στη σάκα του οποίου βρέθηκαν δύο μαχαίρια κρέατος, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, η οποία μετέδωσε την πληροφορία.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, η διεύθυνση του δημοτικού σχολείου Saint-Charles, στο Σεντ Ετιέν, δήλωσε πως «υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη» και δεν «θέλει να σχολιάσει» το θέμα.

Ο 8χρονος, ο οποίος μίλησε στην αστυνομία όπως και οι γονείς του, αμφισβητεί τις δηλώσεις που του αποδίδονται, σύμφωνα με την εισαγγελία.

«Η ηλικία του εμποδίζει κάθε δίωξη σε βάρος αυτού του παιδιού, για το οποίο ειδικοί ψυχολόγοι και ψυχίατροι θα μας πουν τι αποκαλύπτουν τα γεγονότα αυτά για την προσωπικότητά του και τις ανάγκες του για εκπαιδευτική στήριξη», εξήγησε ο Νταβίντ Σαρμάτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

