Η ΕΕ καλεί τη Μόσχα να μη χρησιμοποιεί την τρομοκρατική επίθεση ως πρόσχημα για να αυξήσει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας. Αυτό δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τον Τύπο, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδιος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη, καμία απόδειξη ότι η Ουκρανία συνδέθηκε με αυτήν την επίθεση και απευθύνουμε έκκληση στις ρωσικές αρχές: μην χρησιμοποιείτε την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα ως πρόσχημα, ως κίνητρο για να αυξήσετε την παράνομη επίθεση κατά της Ουκρανίας. Μην το χρησιμοποιείτε ως δικαιολογία για να αυξήσετε την εσωτερική καταστολή κατά των επικριτών του καθεστώτος στη Ρωσία», δήλωσε ο Πίτερ Στάνο.

Κληθείς να απαντήσει, εάν κατά την άποψη της Επιτροπής η Μόσχα ψάχνει ένα πρόσχημα για να πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, ο Πίτερ Στάνο απάντησε: «Δεν εναπόκειται σε εμάς να κάνουμε εικασίες για τις συνθήκες αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης, την οποία καταδικάσαμε (στις 22 και 23 Μαρτίου). Μας ανησυχούν φυσικά υπονοούμενα εκπροσώπων του καθεστώτος στη Μόσχα για σύνδεση μεταξύ αυτών των επιθέσεων και της Ουκρανίας. Απορρίπτουμε αυτή την προσπάθεια».

Σε ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο ίδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής απάντησε ότι μετά την έναρξη της παράνομης επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ ανέστειλε κάθε είδους συνεργασία με τη Μόσχα, αλλά εάν η Ρωσία υποβάλει μια «αξιόπιστη» πρόταση, βασισμένη στο σεβασμό των διεθνών κανόνων, τότε η ΕΕ πιθανότατα δεν θα έλεγε όχι. Σημείωσε, ωστόσο, ότι σε αυτή τη φάση έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς που παρασύρει τη χώρα σε ένα παράνομο πόλεμο και που καταπιέζει το λαό του, ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ποιά θα ήταν η βάση μιας τέτοιας συνεργασίας.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για "τρομοκρατική επίθεση" στη Μόσχα, την οποία η ΕΕ καταδίκασε πολύ ξεκάθαρα Σημείωσε, τέλος, ότι δεν είναι η πρώτη τρομοκρατική επίθεση σε ρωσικό έδαφος και ότι μέχρι στιγμής καμία από τις μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρωσία δεν έχει διερευνηθεί και δεν έχει εξιχνιαστεί πλήρως, κάτι το οποίο αφήνει πολλά ερωτήματα ανοιχτά σχετικά με τη στάση των Αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

