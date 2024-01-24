Ένα ακόμα ανησυχητικό γεγονός για αεροσκάφος της Boeing757 έλαβε χώρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ένα επιβατικό Boeing757 της Delta Air Lines έχασε τον μπροστινό τροχό του όταν αυτός αποκολλήθηκε καθώς το αεροπλάνο ήταν έτοιμο για απογείωση το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 184 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της FAA.

Η πτήση 982 της Delta Air Lines ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον Ατλάντα για να ταξιδέψει στη Μπογκοτά της Κολομβίας, περίπου στις 11:15 π.μ. του Σαββάτου, όταν ένας τροχός από τη μύτη ξεκόλλησε και άρχισε να κυλλάει όπως ανέφερε η εταιρεία σε μια προκαταρκτική έκθεση.

Εκπρόσωπος της Delta είπε ότι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος της εταιρείας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο για την Boeing, καθώς η κατασκευαστική εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με εκ νέου έλεγχο μετά την ανατίναξη της πρίζας ενός νέου αεροπλάνου της Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 στα 16.000 πόδια στις 5 Ιανουαρίου, αμέσως μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτλαντ στο Όρεγκον.

Στη συνέχεια, η FAA διέταξε περίπου 170 αεροπλάνα Boeing 737 Max 9 να παραμείνουν καθηλωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να μπορέσουν να επιθεωρηθούν. Το αεροπλάνο που έχασε τον τροχό στην Ατλάντα το Σάββατο, ένα Boeing 757, είναι διαφορετικό μοντέλο.

Πηγή: skai.gr

