Η μικρούλα Έμιλι από το Ισραήλ έμεινε 50 ημέρες όμηρος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και τώρα είναι ασφαλής με την οικογένειά της, η οποία κάνει ότι μπορεί για να βοηθήσει το 9χρονο κοριτσάκι να ξεπεράσει τα ψυχολογικά του τραύματα και φοβίες.

Ο πατέρας της δήλωσε ότι, όταν η κόρη σου συνέλθει, θα κάνει ότι μπορεί για να πραγματοποιήσει το μεγάλο της όνειρο: να δει από κοντά την αγαπημένη της τραγουδίστρια, Beyonce.

«Θα ψάξω να βρω που έχει περιοδεία η Beyonce, οπουδήποτε στον κόσμο, και θα πάει» δήλωσε αποφασισμένος σε βίντεο ο πατέρας της.

.@Beyonce there’s a little girl named Emily who’s been through a lot and would love to meet you. pic.twitter.com/Ave41Lxiil — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) December 2, 2023



Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανέλαβε πρωτοβουλία και ξεκίνησε διαδικτυακή καμπάνια στέλνοντας μήνυμα στην διάσημη τραγουδίστρια: «Beyonce, η 9χρονη Έμιλι που ήταν όμηρος της Χαμάς, θέλει να σε γνωρίσει».

.@Beyonce there’s a little girl named Emily who’s been through a lot and would love to meet you. pic.twitter.com/Ave41Lxiil — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) December 2, 2023

«Το όνειρο της είναι να δει τη Beyoncé σε συναυλία.Κοινοποιήστε το και βοηθήστε μας να κάνουμε το όνειρό της πραγματικότητα!» αναφέρει σε ανάρτησή της η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.