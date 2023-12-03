Λογαριασμός
«Beyonce, η 9χρονη Έμιλι που ήταν όμηρος της Χαμάς, θέλει να σε γνωρίσει»

Διαδικτυακή εκστρατεία για να βγει το όνειρο της μικρούλας αληθινό κάνει το Ισραήλ 

εμιλι

Η μικρούλα Έμιλι από το Ισραήλ έμεινε 50 ημέρες όμηρος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και τώρα είναι ασφαλής με την οικογένειά της, η οποία κάνει ότι μπορεί για να βοηθήσει το 9χρονο κοριτσάκι να ξεπεράσει τα ψυχολογικά του τραύματα και φοβίες. 

Ο πατέρας της δήλωσε ότι, όταν η κόρη σου συνέλθει, θα κάνει ότι μπορεί για να πραγματοποιήσει το μεγάλο της όνειρο: να δει από κοντά την αγαπημένη της τραγουδίστρια, Beyonce. 

«Θα ψάξω να βρω που έχει περιοδεία η Beyonce, οπουδήποτε στον κόσμο, και θα πάει» δήλωσε αποφασισμένος σε βίντεο ο πατέρας της. 


Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανέλαβε πρωτοβουλία και ξεκίνησε διαδικτυακή καμπάνια στέλνοντας μήνυμα στην διάσημη τραγουδίστρια: «Beyonce, η 9χρονη Έμιλι που ήταν  όμηρος της Χαμάς, θέλει να σε γνωρίσει».

«Το όνειρο της είναι να δει τη Beyoncé σε συναυλία.Κοινοποιήστε το και βοηθήστε μας να κάνουμε το όνειρό της πραγματικότητα!» αναφέρει σε ανάρτησή της η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χαμάς Ισραήλ όμηροι
