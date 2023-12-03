Λογαριασμός
Παρίσι: Βίντεο με τη στιγμή της σύλληψης του δράστη της επίθεσης με 1 νεκρό και 2 τραυματίες - Ήταν γνωστός στις αρχές 

O Αρμάν Ραζαπούρ-Μιγιοντουάμπ, Γάλλος που γεννήθηκε το 1997 από Ιρανούς γονείς, είχε σχέσεις με άλλους εξτρεμιστές και είχε φυλακιστεί το 2016 για τον σχεδιασμό μαζικής επίθεσης

Paris

Ο 26χρονος Αρμάν Ραζαπούρ-Μιγιοντουάμπ, Γάλλος που γεννήθηκε το 1997 από Ιρανούς γονείς, ταυτοποιήθηκε από τις γαλλικές αρχές ως ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης χθες στο κέντρο του Παρισιού, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας Γερμανός τουρίστας και τραυματίστηκαν άλλοι δύο. 

Πρόκειται για έναν γνωστό στις αρχές εξτρεμιστής μουσουλμάνος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχιατρικές διαταραχές. Κατά την επίθεση, φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» ενώ, μετά την σύλληψή του, δήλωσε στους αστυνομικούς πως ήταν οργισμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη».

Ο δράστης, που ζούσε με τους γονείς τους με προάστιο του Παρισιού, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο ανάληψης της ευθύνης για την επίθεσή του, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές από την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας. 

Σε αυτή τη φάση, οι ερευνητές δεν γνωρίζουν πότε μαγνητοσκοπήθηκε το βίντεο αυτό, αλλά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «ταυτόχρονα» με την επίθεση, σύμφωνα με την πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

O Αρμάν Μιγιοντουάμπ είχε σχέσεις με άλλους εξτρεμιστές και είχε φυλακιστεί το 2016 για «σχεδιασμό βιαίας ενέργειας» - σκόπευε αν επιτεθεί με μαχαίρι σε δημόσιο χώρο. Αποφυλακίστηκε το 2020. 

Ηταν γνωστός για τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό του και ψυχιατρικά προβλήματα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επαφές με τον ισλαμιστή εξτρεμιστή Abdoullakh Anzorov, ο οποίος αποκεφάλισε τον Γάλλο καθηγητή Samuel Paty το 2020,  επειδή έδειξε σκίτσα του Μωάμεθ στην τάξη του. 

Οι αρχές θα εξετάσουν τώρα εάν βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο 26χρονος εμφανίζεται «πολύ ασταθής και που επηρεάζεται πολύ εύκολα», σύμφωνα με πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

«Εάν βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση όπως θα έπρεπε και όπως ήταν για κάποιο διάστημα, αυτό είναι το ερώτημα που θα τεθεί», δήλωσε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

parisi

