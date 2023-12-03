Ο 26χρονος Αρμάν Ραζαπούρ-Μιγιοντουάμπ, Γάλλος που γεννήθηκε το 1997 από Ιρανούς γονείς, ταυτοποιήθηκε από τις γαλλικές αρχές ως ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης χθες στο κέντρο του Παρισιού, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας Γερμανός τουρίστας και τραυματίστηκαν άλλοι δύο.

Πρόκειται για έναν γνωστό στις αρχές εξτρεμιστής μουσουλμάνος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχιατρικές διαταραχές. Κατά την επίθεση, φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» ενώ, μετά την σύλληψή του, δήλωσε στους αστυνομικούς πως ήταν οργισμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη».

Video of French police arresting the Islamist terrorist Armand Rajabpour-Miyandoab who killed 1 and wounded 2 near the Eiffel Tower in Paris last night.



He had been sentenced to 4 years in prison for planning a terror attack but was released in 2020 pic.twitter.com/cPOEJWlxD5 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 3, 2023

Ο δράστης, που ζούσε με τους γονείς τους με προάστιο του Παρισιού, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο ανάληψης της ευθύνης για την επίθεσή του, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές από την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Σε αυτή τη φάση, οι ερευνητές δεν γνωρίζουν πότε μαγνητοσκοπήθηκε το βίντεο αυτό, αλλά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «ταυτόχρονα» με την επίθεση, σύμφωνα με την πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

The terrorist who murdered (using a knife and a hammer) a German tourist and wounded two other citizens in Paris near the Eiffel Tower, in a knife attack while shouting "Allah Akbar" is Armand Rajavpour-Miandoab of Iranian origin.



He was previously in a French prison, jailed… pic.twitter.com/nwn19Ptu0g — Edward (@DonKlericuzio) December 3, 2023

O Αρμάν Μιγιοντουάμπ είχε σχέσεις με άλλους εξτρεμιστές και είχε φυλακιστεί το 2016 για «σχεδιασμό βιαίας ενέργειας» - σκόπευε αν επιτεθεί με μαχαίρι σε δημόσιο χώρο. Αποφυλακίστηκε το 2020.

Ηταν γνωστός για τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό του και ψυχιατρικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επαφές με τον ισλαμιστή εξτρεμιστή Abdoullakh Anzorov, ο οποίος αποκεφάλισε τον Γάλλο καθηγητή Samuel Paty το 2020, επειδή έδειξε σκίτσα του Μωάμεθ στην τάξη του.

BREAKING:



Arman Rajabpour-Miyandoab, who killed 1 & 2 people in a stabbing attack in Paris tonight had earlier been in contact with Abdoullakh Anzorov



Anzorov is the Islamist terrorist who beheaded the French teacher Samuel Paty for showing Muhammad cartoons in class in 2020. pic.twitter.com/9zNjrTQhHA — Visegrád 24 (@visegrad24) December 2, 2023

Οι αρχές θα εξετάσουν τώρα εάν βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο 26χρονος εμφανίζεται «πολύ ασταθής και που επηρεάζεται πολύ εύκολα», σύμφωνα με πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

«Εάν βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση όπως θα έπρεπε και όπως ήταν για κάποιο διάστημα, αυτό είναι το ερώτημα που θα τεθεί», δήλωσε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

