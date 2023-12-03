Οι πτήσεις επαναλαμβάνονται από σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά την αναστολή τους χθες Σάββατο λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που προκάλεσε χάος στη Βαυαρία, όπου το σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

«Οι πτήσεις ξεκίνησαν ξανά από τις 6:00 π.μ τοπική ώρα» παρότι «αναμένονται διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία», έγραψε στην ιστοσελίδα του το αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο στη Γερμανία μετά από αυτό της Φρανκφούρτης.

«Συνιστούμε λοιπόν στους ταξιδιώτες που πετούν σήμερα να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία αρκετά νωρίς για την κατάσταση της πτήσης τους πριν πάνε στο αεροδρόμιο», πρόσθεσε.

Η εναέρια κυκλοφορία διεκόπη το Σάββατο λόγω της έντονης χιονόπτωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας από Παρασκευή προς Σάββατο, η οποία παρέλυσε τις συγκοινωνίες στη νότια Γερμανία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαυαρίας και την πρωτεύουσά της, το Μόναχο.

Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης ήταν κλειστός όλη την ημέρα και η κυκλοφορία στην κεντρική γραμμή διακόπηκε εντελώς, όπως και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε όλη την περιοχή, οι κάτοικοι που θέλησαν να μετακινηθούν αντιμετώπισαν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις τρένων.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία αναμένεται επίσης να αποκατασταθεί αργά κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, καθώς η χιονόπτωση έχει σταματήσει στο Μόναχο, ανέφερε η Deutsche Bahn.

Ωστόσο, θα χρειαστεί να υπολογίζουμε σε «τεράστιες διακοπές τουλάχιστον έως τη Δευτέρα" λόγω της "μεγάλης ζημιάς που προκλήθηκε από την κακοκαιρία» σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ ορισμένες γραμμές, ιδίως εκείνες από και προς την Αυστρία και την Ελβετία, δεν αναμένεται να επαναληφθούν σήμερα.

Η υπηρεσία λεωφορείων ξανάρχισε τα δρομολόγια σήμερα το πρωί και αναμένεται να ακολουθήσουν ορισμένες γραμμές τραμ και μετρό, ανακοίνωσε η εταιρεία δημόσιων μεταφορών του Μονάχου (MVG).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

