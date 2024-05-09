Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σταθερό στο 5,25% κράτησε το βασικό επιτόκιο δανεισμού η Τράπεζα της Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ευρέως αναμενόταν.

Ωστόσο, οι προβλέψεις για περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού οδηγούν τους περισσότερους αναλυτές να προεξοφλούν μείωση και του επιτοκίου μέσα στο καλοκαίρι.

Αυτή τη φορά δύο από τα εννέα μέλη της νομισματικής επιτροπής της κεντρικής τράπεζας τάχθηκαν υπέρ της άμεσης μείωσης του επιτοκίου.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε πως η εκτίμηση για τον πληθωρισμό είναι ότι θα υποχωρήσει κοντά στον στόχο του 2% εντός των προσεχών μηνών. Πρόσθεσε πως θα χρειαστεί να διαπιστωθεί ότι θα μείνει χαμηλά πριν ληφθεί απόφαση για μείωση του επιτοκίου.

«Είμαι αισιόδοξος πως τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση», σχολίασε.

Συμπλήρωσε δε πως ίσως η Τράπεζα μειώσει το επιτόκιο περισσότερο και από όσο προβλέπουν οι αγορές, δηλαδή στο 4,5% μέχρι το τέλος του έτους.

