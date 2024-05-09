Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Νέα απόφαση – Από 1η Ιουλίου στις λαϊκές αγορές

«Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με νεότερη απόφασή του θέσπισε την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους της βιομηχανίας και λιανεμπορίου που υπάγονται και οι λαϊκές αγορές να ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του 2024».

Αυτό αναφέρει σημερινή ανάρτηση της Παναττικής Ομοσπονδίας Πωλητών Λαϊκών Αγορών στην ηλεκτρονική της σελίδα.

Πιο αναλυτικά αναφέρεται ότι «αυτή η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ελήφθη λαμβάνοντας υπ' όψιν τα αιτήματα της αγοράς από τους κλάδους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου μεταξύ αυτών και της ΠΟΣΠΛΑ έχοντας ήδη στείλει από τα μέσα Μαρτίου σχετική επιστολή στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Μάλιστα απαντώντας στα σχετικά αιτήματα των εκπροσώπων των κλάδων της αγοράς το υπουργείο ανέφερε, ότι πλέον θα έχουν όλοι τον απαιτούμενο χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σύνθετου αυτού και πολυεπίπεδου έργου και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να συγχρονιστούν με το νέο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ που θα λειτουργήσει από την 1η Ιουλίου.

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους συγκεκριμένους κλάδους μεταξύ αυτών και οι λαϊκές αγορές συνδέεται άρρηκτα με την λειτουργία του Εργάνη ΙΙ, για να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων καθώς θα είναι δυνατή και η απολογιστική καταχώρηση στο σύστημα τυχόν τροποποιήσεων ωραρίου και των υπερωριών».

Πηγή: skai.gr

