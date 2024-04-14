Από μια κλωστή κρέμεται η προοπτική ενός μεγάλου περιφερειακού πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η ιστοσελίδα Guardian με την τύχη της περιοχής να βρίσκεται στα χέρια τριών ανθρώπων.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να συνεδριάσει για να αποφασίσει πώς θα απαντήσει στην επίθεση αυτή την ώρα που το Ιράν έχει προειδοποιήσει πως αν το Ισραήλ αντεπιτεθεί θα χτυπήσει με μεγαλύτερη σφοδρότητα.

Οι υπουργοί του Νετανιάχου ψήφισαν για να αναθέσουν την απόφαση αυτή στο υπουργικό συμβούλιο πολέμου, το οποίο αποτελείται από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ και τον Μπένι Γκαντζ, που είναι αντίπαλος του Νετανιάχου, που εντάχθηκε στην κυβέρνηση ως υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Αυτοί είναι οι τρεις είναι που θα αποφασίσουν και το επόμενο βήμα, με την τύχη της περιοχής να βρίσκεται πλέον στα χέρια τους.

Τις ώρες πριν από τη συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν μίλησαν τηλεφωνικά για 25 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων, σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα στα ισραηλινά ΜΜΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε το Ισραήλ να δείξει αυτοσυγκράτηση.

Ο Μπάιντεν προέβη σε δήλωση λίγα λεπτά μετά το τηλεφώνημα, στην οποία δεν έδωσε σαφείς συμβουλές στον Νετανιάχου, αλλά σημείωσε ότι με τη βοήθεια των ΗΠΑ «σχεδόν όλα τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι» είχαν καταρριφθεί.

Αυτή η «εξαιρετική» αμυντική ικανότητα, υποστήριξε ο Μπάιντεν, ήταν από μόνη της «ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους εχθρούς του ότι δεν μπορούν να απειλήσουν αποτελεσματικά την ασφάλεια του Ισραήλ».

Μέχρι νωρίς το πρωί της Κυριακής,το μόνο θύμα που είχε δηλωθεί από την αεροπορική επίθεση ήταν ένα 10χρονο αγόρι στη νότια έρημο του Ισραήλ, από την πιο περιθωριοποιημένη κοινότητα της χώρας, τους Βεδουίνους. Μια στρατιωτική βάση στον νότο υπέστη μικρές ζημιές.

Εν όψει της αναμενόμενης ιρανικής επίθεσης, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν υποθέσει ακριβώς ένα τέτοιο αποτέλεσμα: ότι δηλαδή τα ιρανικά βλήματα θα έπεφταν στην έρημο και δε θα προκαλούσαν σημαντικές απώλειες. Σε αυτή την περίπτωση, προέβλεψαν οι αξιωματούχοι, η Ουάσιγκτον θα προέτρεπε σθεναρά ενάντια σε μια βιαστική ισραηλινή απάντηση.

Σαφώς το Ιράν ελπίζει σε μια τέτοια ήπια αντίδραση. Σε ένα μήνυμα που παραδόθηκε μέσω της αντιπροσωπείας της στον ΟΗΕ, η Τεχεράνη πρότεινε ελπίζοντας ότι στον απόηχο των αντιποίνων της: «Το θέμα μπορεί να θεωρηθεί λήξαν».

Στόχος οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Τόσο ο Μπάιντεν όσο και οι Ιρανοί γνωρίζουν καλά ότι ο Νετανιάχου θα ήθελε ιδανικά να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τις οποίες θεωρεί εδώ και καιρό ως υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Η μετατροπή τους σε συντρίμμια θα ήταν πολύ δύσκολη χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, αλλά είναι πιθανό ο ίδιος και άλλα ισραηλινά γεράκια να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να εκπληρώσουν αυτή τη φιλοδοξία.

Το NBC News ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου ότι ορισμένοι ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι «ανησυχούν ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να απαντήσει γρήγορα στις επιθέσεις του Ιράν χωρίς να σκεφτεί πιθανές συνέπειες στη συνέχεια».

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Νετανιάχου έχει κίνητρο να συνεχίσει τις εχθροπραξίες, καθώς αποτρέπει την κατάρρευση του συνασπισμού του και νέες εκλογές.

Ενώ η ζημιά στο Ισραήλ ήταν ελάχιστη, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι δεν ήταν χάρη στην Τεχεράνη, αλλά στην αξιοπιστία της ισραηλινής αεράμυνας και των συμμάχων της, κυρίως των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιορδανίας. Η Ιορδανία κινδύνευσε να προκαλέσει την καταδίκη του αραβικού κόσμου επειδή αναχαίτισε ορισμένα από τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς διέσχιζαν τον εναέριο χώρο της.

Αυτή η κοινή δράση, που προετοιμάστηκε την εβδομάδα πριν από την ιρανική επίθεση, σχεδόν σίγουρα έσωσε ζωές και ίσως απέτρεψε έναν ευρύτερο πόλεμο. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως υπενθύμιση της εξάρτησης του Ισραήλ από τις ΗΠΑ για την ασφάλεια των Ισραηλινών.

Θα απαντήσει το Ισραήλ;

Βραχυπρόθεσμα, η Ουάσιγκτον μπορεί να αντλήσει παρηγοριά από μερικά σημάδια ότι οποιαδήποτε ισραηλινή απάντηση δε θα είναι τουλάχιστον άμεση. Το Ισραήλ ζήτησε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επίθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα ώρα Νέας Υόρκης την Κυριακή. Θα ήταν περίεργο αν μια αντεπίθεση εξαπολυόταν πριν από αυτή τη συνεδρία.

Ένα άλλο πιθανό σημάδι ότι ίσως να μην υπάρξει απάντηση είναι η συνομιλία του Γκάλαντ με τον Αμερικανό ομόλογό του, Lloyd Austin, μετά τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, ο Γκάλαντ «τόνισε ότι το αμυντικό κατεστημένο είναι προετοιμασμένο για κάθε περαιτέρω προσπάθεια επίθεσης στο κράτος του Ισραήλ» αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στην αντεπίθεση του Ισραήλ.

Ένα τρίτο θετικό σημάδι τα ξημερώματα της Κυριακής ήταν η διαβεβαίωση από έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλέστηκαν οι New York Times ότι «η απάντηση του Ισραήλ θα συντονιστεί με τους συμμάχους του».

Η Ουάσινγκτον είναι πιθανό να υπενθυμίσει στο Ισραήλ τις επόμενες ώρες και ημέρες τα οφέλη του από το γεγονός ότι άντεξε τη μανία του Ιράν, σε μεγάλο βαθμό αλώβητο.

Η επίθεση έχει αποσπάσει προς το παρόν την παγκόσμια προσοχή από τη συμπεριφορά του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα. Επιπλέον, η ιρανική επίθεση είναι επίσης πιθανό να διαλύσει τις μουρμούρες στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά με τον περιορισμό των προμηθειών όπλων στο Ισραήλ λόγω της Γάζας. Τώρα, τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να επιβληθούν από τους υποστηρικτές του Ισραήλ, καθώς αφήνουν τον κορυφαίο σύμμαχο της Αμερικής στη Μέση Ανατολή ανυπεράσπιστο μπροστά στην αποδεδειγμένη ιρανική απειλή.

