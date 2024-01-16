Χιλιάδες δίσκοι βινυλίου και συστήματα εξοπλισμού από το αρχείο του BBC πρόκειται να πωληθούν σε δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα.

Η διαδικτυακή δημοπρασία διοργανώνεται από τον Omega Auctions, στον οποίο έχει παραχωρηθεί πρόσβαση στα αρχεία του BBC.

Στη λίστα περιλαμβάνονται σπάνια βινύλια, εξοπλισμός και αναμνηστικά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου.

Ο Omega Auctions διευκρίνισε σε ανάρτηση στο Twitter: «Αυτό δεν αποτελεί το σύνολο του αρχείου βινυλίων του BBC, το οποίο είναι ακόμα άθικτο. Αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό τα διπλά αντίγραφα των LP – έτσι ώστε η συλλογή να μπορεί να μετακινηθεί και να αποθηκευτεί καλύτερα για το μέλλον».

Στην πρώτη φάση της δημοπρασίας για την οποία ήδη υποβάλλονται προσφορές διατίθενται προς πώληση ένα χρονόμετρο BBC της δεκαετίας του 1930, μια φωτεινή επιγραφή, ραδιοφωνικό μικρόφωνο, πακέτο σπάνιων LP των Pink Floyd, πακέτο με κόπιες του LP "Please Please Me" των Beatles και άλλων.

Συλλέκτες δίσκων βινυλίου μπορούν επίσης να αποκτήσουν πρωτότυπη κόπια του «The Man Who Sold The World» του Ντέιβιντ Μπόουι, δίσκους κλασσικής και τζαζ, μπλουζ, φολκ, ροκ, πανκ και indie μουσικής.

Η δημοπρασία της πρώτης παρτίδας δίσκων, εξοπλισμού και αναμνηστικών του BBC θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

