Δύο επιβατικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας - Βίντεο

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε δύο εβδομάδες - Το ατύχημα συνέβη όταν το αεροπλάνο της Korean Air ετοιμαζόταν να απογειωθεί

Δύο επιβατικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας, εβδομάδες μετά από το θανατηφόρο δυστύχημα.  

Αξιωματούχος της Korean Air δήλωσε ότι ένα αεροπλάνο της Korean Air Lines συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος της Cathay Pacific Airways στο αεροδρόμιο New Chitose στο βόρειο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας την Τρίτη.

Το ατύχημα συνέβη όταν το αεροπλάνο της Korean Air ετοιμαζόταν να απογειωθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος της αεροπορικής εταιρείας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, μετέδωσε το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Στο αεροπλάνο της Korean Air επέβαιναν 289 επιβάτες κατά τη διάρκεια του συμβάντος, μετέδωσε το STV Japan.

Πηγή: dailymail.co.uk

