Δύο επιβατικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας, εβδομάδες μετά από το θανατηφόρο δυστύχημα.
Αξιωματούχος της Korean Air δήλωσε ότι ένα αεροπλάνο της Korean Air Lines συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος της Cathay Pacific Airways στο αεροδρόμιο New Chitose στο βόρειο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας την Τρίτη.
Breaking: a Korean Airlines plane accidentally hit a parked Cathay Pacific plane while preparing for takeoff at Sapporo's New Chitose Airport. No injuries have been reported. pic.twitter.com/5VGfB1PP1b— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 16, 2024
Το ατύχημα συνέβη όταν το αεροπλάνο της Korean Air ετοιμαζόταν να απογειωθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος της αεροπορικής εταιρείας.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, μετέδωσε το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
🚨 A Korean Air plane chipped a CX plane at New Chitose Airport in Japan this afternoon.— Christy K (@chris2_kan) January 16, 2024
No injuries have been reported. pic.twitter.com/we4pSHfjyA
Στο αεροπλάνο της Korean Air επέβαιναν 289 επιβάτες κατά τη διάρκεια του συμβάντος, μετέδωσε το STV Japan.
#BREAKING : Two passenger planes have collided at an airport in Japan.The Korean Air and Cathay Pacific planes came into contact at New Chitose Airport in Hokkaido at 5.30pm local time.#KoreanAirPlane #CathayPacificAirways #Japan #PlaneCrash #JUSTIN #Hokkaido #NewChitoseAirport pic.twitter.com/d1ZzMUDRjM— ashish srivastava (@ashishsri85) January 16, 2024
