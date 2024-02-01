Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στα φετινά βραβεία Οσκαρ – και τον σάλο που προκάλεσε ο αποκλεισμός της "Barbie" Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie), παρόλο που η ταινία σαρώνει και έχει την αποδοχή ακόμα και του Ολιβερ Στόουν - η ηθοποιός έλυσε την σιωπή της για το πώς νιώθει.

«Δεν υπάρχει λόγος να λυπάσαι όταν ξέρεις ότι είσαι τόσο ευλογημένος» δήλωσε η Ρόμπι κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της ταινίας Barbie από το Screen Actors Guild, σύμφωνα με το Deadline.

Επίσης, η ηθοποιός μίλησε και για την απουσία από τις υποψηφιότητες καλύτερης σκηνοθεσίας της Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig), σκηνοθέτιδα της ταινίας.

«Προφανώς πιστεύω ότι η Γκρέτα θα έπρεπε να είναι υποψήφια για Kαλύτερη Σκηνοθεσία, γιατί αυτό που έκανε είναι κάτι που γίνεται μια φορά στην καριέρα σου, μια φορά στη ζωή, αυτό που έφτιαξε είναι πραγματικό. Αλλά ήταν μια απίστευτη χρονιά για όλες τις ταινίες», συνέχισε η Ρόμπι.

Συνολικά, η ταινία «Barbie» είναι υποψήφια σε 8 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της Kαλύτερης Tαινίας και Β' Γυναικείoυ Ρόλου.

Η ηθοποιός η οποία διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο ως παραγωγός και η Γκρέτα Γκέργουιγκ για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο, υπογράμμισε ότι είναι «εξαιρετικά ενθουσιασμένη που έχουμε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ».

Σημειώνεται ότι η «Barbie» έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις για το 2023 αφού απέφερε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

«Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι που θα αλλάξει την κουλτούρα, θα επηρεάσει τον πολιτισμό, απλώς να έχει κάποιο είδος επίδρασης», ανέφερε επίσης η διάσημη ηθοποιός και πρόσθεσε. «Και έχει ήδη γίνει αυτό, και έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι ονειρευόμασταν ποτέ. Και αυτή είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ανταμοιβή που θα μπορούσε να προκύψει από όλο αυτό».

