Ουκρανία: Επτά νεκροί από νάρκη και βομβαρδισμό στην ανατολική Ουκρανία

Επτά άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα σε δύο διαφορετικά συμβάντα στην κατεχόμενη ανατολική Ουκρανία, οι πέντε εξ αυτών όταν έπεσαν σε νάρκη και οι άλλοι δύο από βομβαρδισμό.

Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε επίσης από βομβαρδισμό σε χωριό έξω από το Χάρκοβο.

«Ένα μίνι λεωφορείο που κατευθυνόταν σε ένα κοιμητήριο έπεσε σε νάρκη στην κοινότητα του Ντονέτσκι. Στο όχημα επέβαιναν οκτώ άνθρωποι. Οι πέντε σκοτώθηκαν» ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ο Λεονίντ Πασέτσνικ, ο επικεφαλής της περιφέρειας του Λουχάνσκ, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία.

Ο Βιατσεσλάβ Τρετιάκοφ, ο δήμαρχος της πόλης Κρεμίνα, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, ανακοίνωσε εξάλλου ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά από ουκρανικό βομβαρδισμό. «Για άλλη μια φορά, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διέπραξαν μια κυνική επίθεση, βομβαρδίζοντας την πόλη μας. Ο εχθρός έπληξε το κέντρο της πόλης, εκεί που οι συμπολίτες μας κάνουν τα ψώνια τους και τα παιδιά κάνουν βόλτες», υποστήριξε.

Η περιοχή του Λουχάνσκ, η οποία ελέγχεται εν μέρει από τους φιλορώσους αυτονομιστές από το 2014, είναι μία από τις τέσσερις επαρχές της Ουκρανίας τις οποίες «προσάρτησε» η Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες στο Χάρκοβο

Ρωσικός πύραυλος έπληξε σήμερα το απόγευμα ένα χωριό στα βόρεια του Χαρκόβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 70χρονος και να τραυματιστούν άλλοι επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και επτά έφηβοι, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Από την επίθεση στο χωριό Μπορόβα, περίπου 20 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου στη βορειοανατολική Ουκρανία, τυλίχθηκε στις φλόγες μια ιδιωτική κατοικία, τα γειτονικά της κτίρια καθώς και δύο αυτοκίνητα, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο Ολέχ Σινεχούμποφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι ένας 70χρονος κάτοικος του χωριού σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διεξάγουν οι αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν έναν βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M. Σε πλάνα από το σημείο, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Σινεχούμποφ, φαίνεται ένας μεγάλος κρατήρας και φλόγες να ξεπηδούν από έναν σωρό ερειπίων.

Η περιοχή του Χαρκόβου, που συνορεύει με τη Ρωσία, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων. Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους, μολονότι πολλοί έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς τα δύο τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε 42 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, στη μεγαλύτερη επίθεση με δρόνους εδώ και πολλές εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

