Στρατιωτικοί στο μετρό της Νέας Υόρκης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Χίλια μέλη της Εθνοφρουράς της πολιτείας της Νέας Υόρκης θα αναπτυχθούν στους σταθμούς μετρό της αμερικανικής μεγαλούπολης για να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την αύξηση περιστατικών βίας στους σταθμούς του μετρό.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, περιστατικό με πυροβολισμούς σε έναν σταθμό του Μπρονξ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατος ενός ατόμου και τον τραυματισμό ακόμα πέντε. Στα τέλη του περασμένου μήνα, ένας οδηγός του μετρό δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, σε έναν σταθμό του Μπρούκλιν.

Public safety is my top priority. Join me live in New York City as I announce a five-point plan to protect New Yorkers on the subway: https://t.co/r7FrVgsFB4 — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) March 6, 2024

Ενδεικτικά, ο αριθμός των σοβαρών εγκλημάτων στο δίκτυο μεταφορών εκτοξεύτηκε κατά 50% τον Ιανουάριο του 2024, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2023. «Αυτές οι αποτρόπαιες και αναίσχυντες επιθέσεις εναντίον του δικτύου μας του μετρό δεν θα γίνουν ανεχτές», υπογράμμισε η κυβερνήτρια.

Παράλληλα, υποσχέθηκε την τοποθέτηση επιπλέον καμερών κλειστού κυκλώματος και ανακοίνωσε το σχέδιο να απαγορεύεται ευκολότερα η πρόσβαση στο μετρό στα άτομα που έχουν καταδικασθεί επειδή επιτέθηκαν εναντίον εργαζόμενου του συστήματος μεταφορών.

Η ανάπτυξη των στρατιωτών της Εθνοφρουράς έχει στόχο να βοηθήσει την αστυνομία της Νέας Υόρκης, προκειμένου να ενισχύσει τους ελέγχους στις τσάντες των επιβατών, ιδίως στους σταθμούς με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ερικ Ανταμς, ο οποίος έχει διατελέσει αρχηγός της αστυνομίας και εξελέγη το 2021 με την υπόσχεση να επαναφέρει την ασφάλεια στην πόλη μετά την πανδημία της Covid-19, ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση των ελέγχων.

Πριν από τα περιστατικά που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, το σοβαρότερο συμβάν είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2022, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε έναν συρμό στο Μπρούκλιν, σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

