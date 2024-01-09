Πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε μαιευτήριο του Μπακού στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα βρέφη στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Αζερμπαϊτζάν και το γραφείο του γενικού εισαγγελέα Καμράν Αλίεφ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άλλοι τρεις άνθρωποι αντιμετώπισαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού που κατέκλυσε πτέρυγα του νοσοκομείου. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία, διευκρινίζεται.

Ο γενικός εισαγγελέας του Αζερμπαϊτζάν διέταξε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα, καθώς και για να αναζητηθούν ευθύνες σε περίπτωση που προκύψει ότι παραβιάστηκαν τα μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

