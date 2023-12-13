Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία αντάλλαξαν αιχμαλώτους πολέμου στα σύνορά τους σήμερα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, σε ένα βήμα προς την εξομάλυνση των μεταξύ τους σχέσεων.

Η ανταλλαγή επρόκειτο να περιλαμβάνει την απελευθέρωση από το Αζερμπαϊτζάν 32 Αρμενίων, οι περισσότεροι εκ των οποίων αιχμαλωτίστηκαν στα τέλη του 2020. Ως αντάλλαγμα, η Αρμενία παρέδωσε δύο Αζέρους στρατιώτες που κρατούνταν από τα τέλη του Απριλίου του 2023.

Today, the agreed-upon prisoner exchange between Armenia and Azerbaijan occurred at the border. Azerbaijan released 32 Armenian soldiers, and Armenia released two Azerbaijani soldiers, following the December 7 joint statement. pic.twitter.com/BKzSkNXDoS — Adnan Huseyn (@adnanhuseyn) December 13, 2023

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συζητούν επίσης την αποχώρηση στρατευμάτων από τα κοινά τους σύνορα, αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση έως τώρα.

Οι δύο γειτονικές χώρες του Νότιου Καυκάσου έχουν εμπλακεί σε δύο πολέμους τα τελευταία 30 χρόνια αναφορικά με το Ναγκόρνο Καραμπάχ, μια ορεινή περιοχή που βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν αλλά οι περισσότεροι κάτοικοί του ήταν Αρμένιοι.

Το Αζερμπαϊτζάν ανακατέλαβε το Καραμπάχ σε μια αστραπιαία επίθεση τον Σεπτέμβριο, αναγκάζοντας τους περισσότερους από τους 120.000 Αρμενίους να καταφύγουν στην Αρμενία.

Armenian soldiers in the video.



32 Armenian soldiers exchanged with 2 Azerbaijani soldiers on Armenia - Azerbaijan border today. pic.twitter.com/KPJKurgQVc — Könül Şahin 𓃠 (@KonulikShahin) December 13, 2023

Ανακοινώνοντας τη σχεδιαζόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων την περασμένη εβδομάδα, οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι «επαναβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να εξομαλύνουν τις σχέσεις και να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συνθήκη στη βάση του σεβασμού για τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας».

Η συμφωνία χαιρετίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, που για δεκαετίες προσπαθούν να πείσουν τις δύο χώρες να υπογράψουν ειρηνευτική συνθήκη για να διευθετήσουν εκκρεμή ζητήματα όπως η οριοθέτηση των συνόρων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

