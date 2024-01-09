Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον παραδέχθηκε ότι ανησυχεί πως το Ισραήλ έχει ενδεχομένως παραβιάσει το διεθνές δίκαιο με τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην πρώτη ευκαιρία που δόθηκε σε Βρετανούς βουλευτές να θέσουν ερωτήματα στον Ντέιβιντ Κάμερον, που ως μέλος της Βουλής των Λόρδων δεν συμμετέχει σε συζητήσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων, τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ρώτησαν ποια είναι η βρετανική προσέγγιση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό δέχθηκε πίεση να εξηγήσει γιατί η Βρετανία δεν αναγνωρίζει επισήμως πως το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο από τη στιγμή που ο ίδιος παραδέχθηκε ότι παρά τη συγκεκριμένη υποχρέωση περί υδροδότησης που φέρει ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ έχει διακόψει την παροχή ύδατος σε παλαιστινιακές περιοχές.

«Αν με ρωτάτε κατά πόσο ανησυχώ διότι το Ισραήλ έχει δυνητικά προβεί σε ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ασφαλώς ανησυχώ», είπε ο λόρδος Κάμερον. Είπε πάντως ότι δεν έχει λάβει επίσημη νομική σύσταση ότι το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο λόρδος Κάμερον είπε επίσης ότι βραχυπρόθεσμος στόχος των Βρετανών είναι ο τερματισμός της σύρραξης και να επιτευχθεί σταθερότητα στην περιοχή. Ως προς τον μακροπρόθεσμο στόχο, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών είπε: «Πιστεύουμε πως δε θα υπάρξει αληθινή ασφάλεια ούτε για το Ισραήλ ούτε για τους Παλαιστινίους χωρίς να κινηθούμε προς μια λύση δύο κρατών. Καμία εκεχειρία δεν είναι πραγματικά πλήρως βιώσιμη αν δεν έχει κανείς πλήρως έναν πολιτικό ορίζοντα».

Ως προς την υποστήριξη μίας «βιώσιμης» αντί «άμεσης» εκεχειρίας από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, ο λόρδος Κάμερον επέμεινε ότι δεν πλήττει τις σχέσεις της χώρας με τον αραβικό κόσμο. Όπως είπε, είναι μία θέση «κοινής λογικής», καθώς δεν μπορεί να υπάρξει εκεχειρία ενώ η Χαμάς εκτοξεύει ρουκέτες και αρνείται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Ο Ντέιβιντ Κάμερον δέχθηκε κριτική από την επικεφαλής της επιτροπής, τη βουλευτή των Συντηρητικών Αλίσια Κερνς, διότι παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει την επίσημη νομική θέση της βρετανικής κυβέρνησης για το κατά πόσο η Λωρίδα της Γάζας θεωρείται έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή, όπως η ίδια διαβεβαίωσε ότι ισχύει.

Ο υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε επίσης ότι δύο Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν όμηροι της Χαμάς.

Ρωτήθηκε δε για τη δήλωση της Ισραηλινής πρέσβειρας στο Λονδίνο ότι η μόνη λύση είναι η πλήρης καταστροφή της Λωρίδας της Γάζας και σχολίασε ότι ελπίζει να μην είναι αυτή η επίσημη θέση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Αν και σημείωσε πως το Ισραήλ πρέπει να κάνει περισσότερα για την προστασία αμάχων στη Γάζα, τόνισε πως δεν θεωρεί «σωστή προσέγγιση» να γίνεται λόγος περί «γενοκτονίας».

Παραδέχθηκε εξάλλου ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «αποσπά την προσοχή» κάποιων διεθνών παραγόντων από τα τεκταινόμενα στην Ουκρανία. Διαβεβαίωσε όμως για την «απόλυτη προσήλωση» του Λονδίνου στην παροχή στήριξης προς το Κίεβο.

Είπε δε ότι θέλει να δει περισσότερη παραγωγή όπλων που θα προορίζονται για τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στο Κόσοβο, εξέφρασε «δυσφορία» για τη στάση που υιοθετεί η Σερβία.

Στο θέμα της Κίνας, με την οποία «κατηγορείται» από μερίδα Συντηρητικών πολιτικών και σχολιαστών ότι διατηρούσε υπέρμετρα θερμή σχέση όταν ήταν πρωθυπουργός αλλά και αργότερα μακριά από την πολιτική, ο λόρδος Κάμερον σχολίασε πως «πολλά έχουν αλλάξει» από τότε και ότι «πλέον έχουμε μια Κίνα πολύ πιο δυναμική και επιθετική με πολλούς διαφορετικούς τρόπους».

Σημείωσε πως το Foreign Office θέλει να διατηρεί σχέση με την Κίνα, αλλά «δίχως αφέλεια».

Τέλος, υπερασπίστηκε ως «σωστή απόφαση» τη βρετανική επέμβαση μαζί με άλλες χώρες στη Λιβύη το 2011, που οδήγησε στην ανατροπή Καντάφι.

Πηγή: skai.gr

