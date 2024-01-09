Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι η άσκηση διώξεων εις βάρος ενός πρώην προέδρου κινδυνεύει να σκορπίσει «χάος» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ άδικο όταν ένας πολιτικός αντίπαλος διώκεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Δικαιοσύνης (του Δημοκρατικού προέδρου Τζο) Μπάιντεν», τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Αναφερόμενος στις δυσμενείς για τον Μπάιντεν δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ, που είναι φαβορί για να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, υποστήριξε ότι οι νομικές διαδικασίες εις βάρος του είναι πολιτικές.

«Αυτές θα βυθίσουν τη χώρα στο χάος (...). Αυτό είναι ένα πολύ κακό προηγούμενο και όπως έχουμε πει, θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.