Οι αρχές της Αυστρίας αφαίρεσαν για έναν μήνα το δίπλωμα οδήγησης από τον υπουργό Οικονομικών της χώρας Μάγκνους Μπρούνερ, αφότου τον έπιασαν να τρέχει οδηγώντας το υπουργικό αυτοκίνητό του, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο του.

Ο 51χρονος Μπρούνερ οδηγούσε την BMW σε δρόμο της πόλης Ντόρνμπιρν, στην επαρχία Φόραρλμπεργκ, με ταχύτητα που υπερέβαινε κατά τουλάχιστον 50 χλμ/ώρα το επιτρεπόμενο όριο των 80 χλμ/ώρα, όταν η αστυνομία τον σταμάτησε το Σάββατο το πρωί, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Vorarlberger Nachrichten.

«Καθ’ οδόν προς ένα προσωπικό ραντεβού, ο υπουργός Οικονομικών Μάγκνους Μπρούνερ δεν έδωσε προσοχή σε ένα προσωρινό όριο ταχύτητας», επισημαίνει το υπουργείο σε μια ανακοίνωση, αποφεύγοντας να αναφέρει με ποια ακριβώς ταχύτητα οδηγούσε ο υπουργός.

«Ο υπουργός Οικονομικών εκφράζει τη λύπη του για το περιστατικό και ζητάει συγγνώμη», προστίθεται.

Αν και οι υπουργοί στην Αυστρία διαθέτουν οδηγούς που τους μεταφέρουν στα επίσημα ραντεβού, τους επιτρέπεται να οδηγούν τα υπουργικά αυτοκίνητά τους οι ίδιοι για ιδιωτική χρήση, τονίζει το υπουργείο. Το Σάββατο ήταν επίσημη αργία στην Αυστρία.

Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν μήνα είναι η ποινή για την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά περισσότερα από 50 χλμ/ώρα στην Αυστρία, με εξαίρεση εντός των πόλεων, όπου επιβάλλεται σε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χλμ/ώρα.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη απερισκεψία του Μπρούνερ που σχετίζεται με την οδήγηση. Πριν από έναν χρόνο ο Αυστριακός υπουργός βρέθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι, έπειτα από ένα περιστατικό με ένα ηλεκτρικό σκούτερ στη Βιέννη, που, όπως ο ίδιος είπε, το προκάλεσε ο ίδιος, καθώς δεν πρόσεξε καθώς έστριψε σε μια στροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

