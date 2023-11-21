Αζερμπαϊτζάν: Έτοιμο δηλώνει το Μπακού για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Αρμενία

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν προσκάλεσε σήμερα την Αρμενία να λάβει μέρος σε ειρηνευτικές συνομιλίες που όπως είπε θα μπορούσαν να διεξαχθούν στα σύνορα των δύο χωρών ή σε άλλη τοποθεσία.

Σε μια ανακοίνωση, το υπουργείο κάλεσε την Αρμενία να "αποφύγει αχρείαστες καθυστερήσεις" και να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

"Η ευθύνη για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας, περιλαμβανομένης της επιλογής ενός αμοιβαία αποδεκτού τόπου, ή απόφασης για συνάντηση στο κρατικό σύνορο, ανήκει στις δύο πλευρές", ανέφερε το υπουργείο.

Νωρίτερα, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε στο Reuters πως οι συνομιλίες θα πρέπει να λάβουν χώρα σε διμερή βάση, δίχως ανάγκη για δυτική διαμεσολάβηση. Κατά το παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να πείσουν τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία.

Έπειτα από τρεις δεκαετίες σύγκρουσης μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το Αζερμπαϊτζάν βρίσκεται σε ισχυρή θέση για την εξασφάλιση μιας επωφελούς διευθέτησης μετά την ανακατάληψη από το Μπακού τον Σεπτέμβριο της περιοχής του Καραμπάχ, όπου Αρμένιοι απολάμβαναν ντε φάκτο ανεξαρτησία μετά την απόσχισή τους στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Πηγή: skai.gr

