Ανησυχίες για νέο «Μαβί Μαρμαρά» προκαλεί ο στολίσκος περίπου 1.000 σκαφών τα οποία θα συγκεντρωθούν στο λιμάνι της Αλικαρνασσού (Bodrum) της Τουρκίας την Τετάρτη πριν αποπλεύσουν για τη Γάζα σε μια προσπάθεια να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό και να διαταράξουν τις θαλάσσιες οδούς προς το Ισραήλ εν μέσω του αιματηρού πολέμου με τη Χαμάς.

Σε συνέντευξή του στον τουρκικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Haber7, ο Βολκάν Οκτσού, ένας από τους διοργανωτές της κίνησης αυτής, ανέφερε ότι τα σκάφη θα μεταφέρουν 4.500 άτομα από 40 χώρες, «συμπεριλαμβανομένων αντισιωνιστών Εβραίων». «Στόχος μας είναι να απενεργοποιήσουμε τη γραμμή θαλάσσιου εφοδιασμού προς το Ισραήλ για μια εβδομάδα και 10 ημέρες» είπε ο Τούρκος ακτιβιστής.

Ανάμεσα στα 1.000 πλοία θα είναι 313 ρωσικά σκάφη, και 104 ισπανικά σκάφη, εξήγησε. Δώδεκα τουρκικά σκάφη θα ενταχθούν στον στολίσκο, διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Ο ακτιβιστής ανέφερε ακόμα στο Haber7 ότι ο στολίσκος έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει από τις τουρκικές ακτές την Πέμπτη. Η θαλάσσια νηοπομπή, όπως σημειώνεται, πρόκειται να κάνει μια πρώτη στάση στην Κύπρο (ο χάρτης δείχνει να περνά από Πάφο, δεν είναι ξεκάθαρο όμως αν θα ελλιμενιστούν), όπως μεταδίδει το sigmalive.com, πριν συνεχίσει προς το ισραηλινό λιμάνι Ashdod. Ορισμένοι συμμετέχοντες στον στολίσκο φέρεται θα έχουν μαζί τους επίσης, τις συζύγους και τα παιδιά τους στο πλοίο.

Bodrum'a geldim, akşam 8'e kadar yat ve yelken klüpleri ile görüşeceğim, uluslararası kulüplerden de ciddi bir katılım söz konusu birlikte hareket etmek en doğrusu gibi görünüyor...



Akşam 8'de bodrum merkezde olacağım katılacak arkadaşlar ile toplantı yapar planlamaya son… https://t.co/9OdGI4lLxn pic.twitter.com/ITAT7aJAko — Volkan Okçu (@VolkanOkcuoglu) November 17, 2023

Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν

Ο Οκτσού είπε ότι ο κύριος στόχος της επιχείρησης είναι να προκληθεί αναταραχή στα ανοικτά των ισραηλινών ακτών στο θαλάσσιο εμπόριο με κατεύθυνση το λιμάνι του Ασντόντ, προκειμένου να διακοπεί η παροχή αγαθών στο Ισραήλ για μια εβδομάδα ή ακόμη και έως και 10 ημέρες.

Το όλο εγχείρημα θυμίζει την απόπειρα του λεγόμενου «Στόλου Ελευθερίας της Γάζας» με το πλοίο Mavi Marmara τον Μάιο του 2010, όταν προσπάθησαν να παραβιάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό στην ελεγχόμενη- από τη Χαμάς- Λωρίδα της Γάζας, αλλά αναχαιτίστηκαν από το Ισραηλινό Ναυτικό. Μετά το επεισόδιο με το Mavi Marmara, έγιναν κι άλλες προσπάθειες αλλά σε μεγάλο βαθμό ματαιώθηκαν από ισραηλινές στρατιωτικές και διπλωματικές κινήσεις.

«Το σιωνιστικό καθεστώς φαίνεται να μην έχει καμία πιθανότητα να επαναλάβει το περιστατικό του Mavi Marmara», υποστήριξε ο Τούρκος ακτιβιστής. «Τα πλοία φέρουν σημαίες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Λουξεμβούργου, της Ρωσίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και πολλών άλλων χωρών». Ο ακτιβιστής σημείωσε δε ότι πολυτελή σκάφη θα ενταχθούν επίσης στο εγχείρημα και οι συμμετέχοντες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ θα ξοδέψουν κατά μέσο όρο 14.000 δολάρια για να συμμετάσχουν.

«Θα ακολουθήσουμε τους διεθνείς κανόνες»

Ο Οκτσού δεσμεύτηκε ότι όσοι συμμετέχουν θα «ακολουθήσουν αυστηρά τους διεθνείς κανόνες» και δεν θα κουβαλήσουν κανένα όπλο, «ούτε καν μαχαίρι τσέπης», ώστε να μην δώσουν στο Ισραήλ καμία «δικαιολογία» να παρέμβει.

«Τη στιγμή που θα μπούμε στα χωρικά ύδατα της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις μπορούν μόνο να μας ψάξουν», υποστήριξε ο ακτιβιστής, «ή να μας ρυμουλκήσουν στα λιμάνια τους και να επιβάλουν πρόστιμα», αλλά τόνισε πως «δεν θα τους επιτραπεί από το διεθνές δίκαιο να κάνουν έφοδο στη νηοπομπή σε διεθνή ύδατα, με τον τρόπο με τον οποίο επιτέθηκαν στο Mavi Marmara το 2010. Το Ισραήλ θα πλήρωνε βαρύ τίμημα για την απόπειρα οποιασδήποτε ενέργειας εναντίον ενός τόσο μεγάλου διεθνούς ειρηνευτικού στόλου».

1,000 boats said set to leave Turkey for Gaza waters in new ‘Freedom Flotilla’ https://t.co/uYifkt0diZ . Click to read ⬇️ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 20, 2023

Το αιματηρό περιστατικό του Μαβί Μαρμαρά

Στις 31 Μαΐου 2010 οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν, μετά από προειδοποιήσεις, σε νηοπομπή του διεθνούς κινήματος Free Gaza. Σκοπός της νηοπομπής, όπως ισχυρίζονταν οι ιθύνοντες του πλοίου, ήταν να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους της Λωρίδας της Γάζας.

Η νηοπομπή αρνήθηκε την πρόταση της ισραηλινής κυβέρνησης να πλεύσει στο λιμάνι του Ασντόντ. Σύμφωνα με την πρόταση, η ισραηλινή κυβέρνηση αρχικά θα έλεγχε την ανθρωπιστική βοήθεια και κάποια αντικείμενα και κατόπιν θα επέτρεπε να διανεμηθεί η βοήθεια στη Γάζα.

Από τη συμπλοκή που ακολούθησε σε ένα πλοίο σκοτώθηκαν εννέα ακτιβιστές, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς και τραυματίσθηκαν 60 καθώς και έξι Ισραηλινοί στρατιωτικοί.

Η αντίδραση του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρος Γκότσης μιλώντας στο sigmalive ανέφερε ότι οποιεσδήποτε ενέργειας γίνονται, παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες.

Οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν το τουρκικό μνημείο για το Μαβί Μαρμαρά

Το τουρκικό μνημείο για τους νεκρούς του Μαβί Μαρμαρά, που βρισκόταν στη Γάζα, βομβάρδισε και κατέστρεψε την περασμένη Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός. Μετά το επεισόδιο αυτό είχαν «παγώσει» οι διπλωματικές σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TGRT σχολίασε ότι ο βομβαρδισμός του μνημείου έγινε μετά από ομιλία του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος του, κατά την οποία δήλωσε ότι «το Ισραήλ είναι κράτος τρομοκράτης».

2010 yılında işgal güçlerinin Mavi Marmara’ya yaptığı saldırı sonrasında Gazzeliler, Mavi Marmara’yı bekledikleri limana bir anıt inşa etmişlerdi.



2. Mavi Marmara seferinin yola çıkacağı açıklaması yapıldıktan sonra işgal güçleri, Gazze’deki Mavi Marmara Anıtı’nı hedef alarak… pic.twitter.com/EQoVOcpfBj — Mavi Marmara (@mavimarmaratr) November 16, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.