Έτοιμη η Αρμενία για ειρηνευτική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν Κόσμος 16:02, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας δήλωσε σήμερα ότι η Αρμενία είναι έτοιμη να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν έως το τέλος του έτους και θα εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των Αζέρων υπηκόων στο έδαφος της