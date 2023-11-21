Περισσότεροι από 10.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022 και σχεδόν οι μισοί από τους θανάτους που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες συνέβησαν πολύ μακριά από τις γραμμές του μετώπου, ανέφερε σήμερα το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η αποστολή του ΟΗΕ στην Ουκρανία, που έχει αναπτύξει δεκάδες παρατηρητές σε όλη τη χώρα, διευκρίνισε ότι αναμένει πως ο πραγματικός απολογισμός θα είναι «πολύ υψηλότερος» από εκείνον που ανακοινώνουν οι επίσημες πηγές, δεδομένου ότι οι προσπάθειες επαλήθευσης συνεχίζονται. Αυτό περιλαμβάνει γεγονότα που συνέβησαν κατά τους πρώτους μήνες της εισβολής, όπως τη μάχη για τον έλεγχο της Μαριούπολης, όπου οι κάτοικοι ανέφεραν πολύ υψηλό αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

«Δέκα χιλιάδες άμαχοι νεκροί είναι ένα μακάβριο ορόσημο για την Ουκρανία», σχολίασε η Ντανιέλ Μπελ, η επικεφαλής της αποστολής των παρατηρητών. «Ο πόλεμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας, που τώρα μπαίνει στον 21ο μήνα, υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη σύγκρουση και οι βαριές ανθρώπινες απώλειες θα είναι δύσκολο να ερευνηθούν», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται σε εκρηκτικά όπλα, όπως σε όλμους, πυραύλους και πυρομαχικά διασποράς. Οι μισοί από τους θανάτους που έχουν καταγραφεί τους τρεις τελευταίους μήνες σημειώθηκαν πολύ μακριά από τις γραμμές του μετώπου, σημείωσε ο ΟΗΕ, αποδίδοντας το γεγονός αυτό στη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από τις ρωσικές δυνάμεις και τις καθυστερημένες εκρήξεις εγκαταλειμμένων όπλων.

Η Ρωσία αρνείται ότι βάζει αμάχους στο στόχαστρό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

