Τρία πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με ένα ισλαμιστικό δίκτυο, συνελήφθησαν στην Αυστρία, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, την ώρα που στη Βιέννη και το Βερολίνο ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις εκκλησίες και τις χριστουγεννιάτικες αγορές, λόγω του «αυξημένου κινδύνου» τρομοκρατικής επίθεσης.

Το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι οι αρχικές συλλήψεις, που έγιναν το Σάββατο, ήταν τέσσερις. Ο ένας από τους συλληφθέντες αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν υπό κράτηση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές έρευνες.

Επικαλούμενη τον «αυξημένο κίνδυνο» η αστυνομία ενίσχυσε τους ελέγχους κυρίως γύρω από εκκλησίες, άλλους χώρους λατρείας και τις χριστουγεννιάτικες αγορές της Βιέννης. Ο εκπρόσωπος της σημείωσε πάντως ότι «δεν υπάρχει κάποια άμεση απειλή επίθεσης» στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Το Σάββατο η αυστριακή αστυνομία ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της ότι «τρομοκράτες στην Ευρώπη καλούν για τη διάπραξη επιθέσεων εναντίον χριστιανικών εκδηλώσεων, ιδίως γύρω στην 24η Δεκεμβρίου».

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον καθεδρικό ναό της Κολονίας λόγω μιας «ισλαμιστικής απειλής», όπως την αποκάλεσαν. Οι πιστοί που θέλουν να παρακολουθήσουν τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία θα περάσουν από αυστηρό έλεγχο στην είσοδο του ναού. «Αγαπάμε όλες τις παραδόσει των Χριστουγέννων και δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν», είπε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ μιλώντας σήμερα στον δημοσιογραφικό όμιλο Funke. «Όμως αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την ισλαμιστική τρομοκρατική απειλή και είμαστε πολύ προσεκτικοί», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν τους ισλαμιστικούς κύκλους και ενεργούν αναλόγως, «όπως δείχνουν τα μέτρα που εφαρμόζονται».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της γερμανικής εφημερίδας Bild οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ισπανία είχαν ενδείξεις ότι μια ισλαμιστική οργάνωση ήθελε να διαπράξει επιθέσεις στην Ευρώπη, πιθανότατα τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς ή τα Χριστούγεννα. Οι στόχοι μπορεί να ήταν θρησκευτικές λειτουργίες στην Κολονία, τη Βιέννη και τη Μαδρίτη.

Η Bild ανέφερε επίσης ότι ένας ύποπτος συνελήφθη στη Γερμανία. Οι συλληφθέντες φέρεται ότι είναι Τατζίκοι που ήθελαν να διαπράξουν επιθέσεις εξ ονόματος του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ΕΙ-Κ), ενός παρακλαδιού του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν.

Από την έρευνα που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στον καθεδρικό ναό της Κολονίας δεν βρέθηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

