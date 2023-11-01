Η Βολιώτικη εταιρεία SDENG συμμετέχει στην κατασκευή του Future Camp Nou

Η Βολιώτικη «SDENG ENGINEERING BUREAU» σύναψε συμφωνία με τον κατασκευαστικό όμιλο LIMAK HOLDING , ο οποίος έχει αναλάβει την ανακατασκευή και επέκταση του ιστορικού γηπέδου της Μπαρτσελόνα, για τον σχεδιασμό μέσω της τεχνολογίας Β.I.M. (Building Information Modelling) του φέροντος μεταλλικού οργανισμού της νέας κατασκευής.

Συνολικά, το έργο, διάρκειας 24 μηνών, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη μελέτη εφαρμογής των 35.000 τόνων δομικού χάλυβα νέων κατασκευών συμπεριλαμβανομένης της state of the art αναρτούμενης στέγης, καθώς επίσης και της 360ο κυκλικής οθόνης στο κέντρο του σταδίου.

Η υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία με εταιρίες από διάφορα σημεία του κόσμου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ΒΙΜ στο ύψιστο επίπεδο LOD500.

Αυτή είναι η πρώτη φορά συνεργασίας της SDENG με τον όμιλο LIMAK αποδεικνύοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της εταιρείας με έδρα τον Βόλο στα έργα υψηλής σημασίας και όγκου.

«Η συνεργασία μας με τον όμιλο της LIMAK και η συμμετοχή μας σε ένα τόσο σύνθετο κατασκευαστικά και τεχνολογικά έργο επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι ηγέτες του κλάδου. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συμβολή μας στην κατασκευή του νέου Καμπ Νου. Πρώτον, γιατί προσθέτουμε στο χαρτοφυλάκιο μας ένα εμβληματικό έργο και δεύτερον γιατί προβάλλουμε για ακόμη μια φορά τις δυνατότητες των Ελλήνων μηχανικών», δήλωσε ο Άρης Θεοδώρου, ένας εκ των ιδρυτών της SDENG.

Γενικότερα, η ανακατασκευή του Καμπ Νου έχει προϋπολογισμό 1,5 δις ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2024. Περιλαμβάνει την αύξηση της χωρητικότητας, και την αναβάθμιση του τεχνολογικά και ενεργειακά μετατρέποντας το σε ένα εμβληματικό στάδιο.

Είναι το δεύτερο αθλητικό έργο που αναλαμβάνει η SDENG, καθώς το 2014 είχε σχεδιάσει το Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν, υλοποιώντας το έργο το οποίο ξεπέρασε τους 30.000 τόνους χάλυβα, σε μόλις 14 μήνες. Επίσης, μεταξύ άλλων, η εταιρεία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό των πιο σημαντικών ενεργειακών έργων και στις 5 ηπείρους για λογαριασμό εταιρειών κολοσσών στον τομέα της ενέργειας.

Ποια είναι η SDENG ENGINEERING BUREAU

H SDENG είναι μια ελληνική ανεξάρτητη εταιρεία μηχανικών που πρωταγωνιστεί διεθνώς στον σχεδιασμό μεγάλων μεταλλικών κατασκευών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία B.I.M (Building Information Modeling). Διαθέτει ένα ευρύ πελατολόγιο σε όλο τον κόσμο και εξειδικεύεται σε ενεργειακές κατασκευές, αναπτύσσοντας συνεργασίες με τους ηγέτες του κλάδου.

