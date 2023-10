Συναγερμός στη Γερμανία για επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους μετά την επίθεση στο Ισραήλ Κόσμος 18:35, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πορεία υπέρ του Ισραήλ στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, φόβοι για αντισημητικές επιθέσεις, ταξιδιωτική οδηγία από το υπΕξ. Το Βερολίνο παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις