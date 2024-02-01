Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι «κατέστρεψε» στη διάρκεια της περασμένης νύκτας μια πυραυλάκατο που ανήκε στο ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας και περιπολούσε στα ανοικτά της Κριμαίας, της ουκρανικής χερσονήσου που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα και δέχεται τακτικά επιθέσεις από το Κίεβο.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GUR ανακοίνωσε πως κατάφερε να «βυθίσει» την πυραυλάκατο «Ιβάνοβετς» στη ζώνη της λίμνης Ντονουζλάβ, στη δυτική ακτή της Κριμαίας.

Το πλοίο «έκανε θαλάσσια περιπολία» κοντά στη λίμνη, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντρίι Ιούσοφ, εκπρόσωπος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

«Λόγω αριθμού απ' ευθείας πληγμάτων στο κύτος, το ρωσικό πλοίο υπέστη ζημιές που καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε κίνησή του - το Ιβάνοβετς (...) βυθίσθηκε», ανέφερε η GUR μέσω της Telegram.

Η υπηρεσία ανήρτησε μαζί με αυτό το μήνυμα ένα βίντεο στο οποίο εικονίζεται ένα πλοίο που εκρήγνυται σε μια πύρινη σφαίρα.

Ship wreck of the day!



Warriors of the special unit "Group 13" of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette "Ivanovets" of the russian Black Sea Fleet.



As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0 — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024

Η αυθεντικότητα αυτών των εικόνων και το μέρος όπου έχουν τραβηχτεί δεν μπορούν εντούτοις να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πυραυλάκατος, η οποία καθελκύσθηκε το 1989 και έχει μήκος 56 μέτρα, είναι εξοπλισμένη κυρίως με τέσσερα συστήματα εκτόξευσης υπερηχητικών πυραύλων κατά πλοίων Moskit, σύμφωνα με ιστότοπο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Επισήμως σιωπή από τη Ρωσία

Η Ρωσία δεν έχει κάνει επίσημο σχόλιο και δεν έχει αναφέρει ζημιές σε πλοίο της, όμως ένα κανάλι στην πλατφόρμα Telegram, το οποίο πρόσκειται στο ρωσικό στρατό, έκανε λόγο για «ζημιές» σε ένα πλοίο.

Το κανάλι Rybar της πλατφόρμας Telegram, το οποίο πρόσκειται στο ρωσικό στρατό, ανέφερε μια νυκτερινή ουκρανική επίθεση στη λίμνη Ντόνουζλαβ. Ένα από τα ρωσικά πλοία «υπέστη ζημιές», μετέδωσε σήμερα το πρωί το Rybar, προσθέτοντας ότι η έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί.

Χθες, Τετάρτη, το βράδυ, η Ρωσία είχε ανακοινώσει πως κατέστρεψε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και την Κριμαία είκοσι πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία.

«Θραύσματα» έπεσαν στο έδαφος μιας «στρατιωτικής μονάδας» στη Λιουμπίμιβκα, κοντά στη Σεβαστούπολη, είχε ανακοινώσει το υπουργείο Άμυνας.

Η Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, αποτελεί στόχο για την Ουκρανία καθώς είναι πολύ σημαντική για την επιμελητεία του ρωσικού στρατού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.