Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι κατέρριψε 11 ουκρανικά drones σε μεθοριακές περιοχές

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί 11 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε ρωσικές περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία.

«Τη νύχτα, απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τοποθεσιών στο ρωσικό έδαφος αποτράπηκε», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε drones πάνω από το έδαφος της περιφέρειας Μπέλγκοροντ (τέσσερα drones) και της Κουρσκ (ένα drone)», διευκρινίζει.

Γύρω στις 05:30 ώρα Ελλάδος, άλλα τέσσερα ουκρανικά drones καταστράφηκαν πάνω από το έδαφος της περιφέρειας Μπέλγκοροντ και δύο drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Βορονέζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις της στη Ρωσία, αλλά επικεντρώνεται εν γένει σε μεθοριακές περιφέρειες, όπως αυτή της Μπέλγκοροντ.

Στις 30 Δεκεμβρίου, η Μπέλγκοροντ, η πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, επλήγη από την πιο φονική επίθεση που έχει γίνει στο ρωσικό έδαφος από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 που οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία. Είκοσι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περίπου 100 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

