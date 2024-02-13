«Σήμα» στην αμυντική βιομηχανία; Καθώς η Ευρώπη δυσκολεύεται να εφοδιάσει την Ουκρανία με πυρομαχικά, ο γερμανικός κολοσσός Rheinmetall επενδύει μακροπρόθεσμα, οικοδομώντας νέα μονάδα παραγωγής οβίδων για το πυροβολικό, με φιλοδοξία να δεκαπλασιάσει την παραγωγή.

Στο μεγαλύτερο συγκρότημα της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, στην Ούντερλις, στη βόρεια Γερμανία, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς τοποθέτησε χθες Δευτέρα τον θεμέλιο λίθο της μελλοντικής μονάδας.

Σχεδιασμός

Από το 2025, αναμένεται να παράγει πυρομαχικά για πυροβόλα 155 χιλιοστών· σκοπός είναι προοδευτικά να φθάσει τις 200.000 οβίδες τον χρόνο.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον καγκελάριο, για «σινιάλο» προς τους Ευρωπαίους, που καλούνται να ενισχύσουν την αμυντική βιομηχανική βάση της γηραιάς ηπείρου, δίνοντας έμφαση σε ομαδοποιημένες παραγγελίες, ιδίως τις μακροπρόθεσμες.

«Πρέπει (...) να στραφούμε στην παραγωγή όπλων σε μεγάλη κλίμακα», επέμεινε ο κ. Σολτς.

Παρά τα δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν για να παραδοθούν όπλα από τις χώρες της ΕΕ στην Ουκρανία αφότου εισέβαλε στην επικράτειά της ο στρατός της Ρωσίας, τα κράτη μέλη απέχουν ακόμη πολύ από το να φθάσουν σε παραγωγικό δυναμικό επαρκές για να την υποστηρίξουν σε βάθος χρόνου και να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους.

Πρόκειται για «επείγουσα ανάγκη. Καθώς όσο σκληρή κι αν είναι αυτή η πραγματικότητα, δεν ζούμε σε καιρό ειρήνης», υπογράμμισε ο καγκελάριος Σολτς, που κατήγγειλε για ακόμη μια φορά τις κατ’ αυτόν «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τις «μείζονα απειλή».

Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, «όποιος θέλει ειρήνη πρέπει να καταφέρνει να αποτρέπει δυνητικούς επιτιθέμενους», έκρινε ο καγκελάριος.

Για αυτό πρέπει να υπάρξει «στενότερη» βιομηχανική συνεργασία των 27, συνέχισε.

«Η ισχυρή άμυνα απαιτεί συμπαγή βιομηχανική βάση. Αυτό θα γίνει αν εμείς, οι Ευρωπαίοι, ενοποιήσουμε τις παραγγελίες μας, αν ενοποιήσουμε τα μέσα μας και δώσουμε στη βιομηχανία προοπτικές για τα επόμενα 10, 20 ή 30 χρόνια».

Για πολύ καιρό, η Γερμανία ήταν παράδειγμα προς αποφυγή, αναγνώρισε ο κ. Σολτς, καθώς η πολιτική της ως προς τους εξοπλισμούς γινόταν «ως εάν να επρόκειτο για την αγορά αυτοκινήτου», ενώ η αμυντική βιομηχανία έχει ανάγκη μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για να επενδύσει σε νέες παραγωγικές δυνατότητες.

«Άμα θέλω να αγοράζω ένα Γκολφ κάθε δυο ή τρία χρόνια, ξέρω πως θα υπάρχει στοκ», είπε αναφερόμενος στο δημοφιλές χάτσμπακ της Φολκσβάγκεν, συνεχίζοντας την παρομοίωση με το αυτοκίνητο. Αλλά «άρματα μάχης, οβιδοβόλα, ελικόπτερα και αεροπορικά ή αντιαεροπορικά συστήματα δεν τα βρίσκεις στα ράφια» και χρειάζονται εγγυημένες παραγγελίες από τα κράτη.

Η Ράινμεταλ θέλει να παράγει στο σύνολο των μονάχων της στην Ευρώπη ως και 700.000 οβίδες για το πυροβολικό σε ετήσια βάση από το 2025, από 400 ως 500.000 φέτος. Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η παραγωγή της δεν ανερχόταν παρά σε 70.000 σε ετήσια βάση.

Ως και 3 εκατομμύρια οβίδες

Ο μεγαλύτερος γερμανικός όμιλος αμυντικού εξοπλισμού «διαθέτει ήδη δυναμικότητα υψηλότερη από αυτή των ΗΠΑ» όσον αφορά την παραγωγή οβίδων 155 χιλιοστών, διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της Άρμιν Πάπεργκερ.

Στο μέλλον, «οι ΗΠΑ θέλουν να παράγουν 1 εκατομμύριο οβίδες τον χρόνο και η Ευρώπη δυο ως τρία εκατομμύρια, χάρη στην ενότητα των ευρωπαίων εταίρων», πρόσθεσε.

Στα τέλη Μαρτίου, οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορέσουν να παραδώσουν παρά περίπου τις μισές από τις 1 εκατ. οβίδες που υποσχέθηκαν στην Ουκρανία πέρυσι.

Το συγκρότημα της Ράινμεταλ στην Ούντερλις παράγει ήδη οβίδες 120 χιλιοστών, προοριζόμενες για τα Leopard 2, τα άρματα μάχης που χρησιμοποιούνται στα μέτωπα στην Ουκρανία. Από τα 60.000 κομμάτια τον χρόνο πριν από το 2022, η παραγωγή τους πλέον ανέρχεται σε 240.000.

Καθώς ρίχνουν χιλιάδες φορές καθημερινά, τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν πολύ υψηλές και επείγουσες ανάγκες για πυρομαχικά ώστε να απωθήσουν τη ρωσική εισβολή, τονίζουν ειδικοί.

Οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών καλούνται εξάλλου να αναπληρώσουν τις δικές τους ελλείψεις. Έπειτα από χρόνια υποεπενδύσεων ή αποεπενδύσεων, τα στοκ του γερμανικού στρατού είναι σχεδόν άδεια. Για να καλυφθούν οι ανάγκες του για πυρομαχικά, θα χρειαστεί δαπάνη περίπου 40 δισεκ. ευρώ, εκτιμά η Ράινμεταλ.

Απευθυνόμενος στον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα παρότρυνε να δημιουργηθεί αληθινή «ενιαία αγορά» στο πεδίο της Άμυνας στην ΕΕ. Οι 27 όμως απέχουν ακόμα πολύ.

