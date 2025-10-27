Αυστραλία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε ορυχείο στη Νέα Νότια Ουαλία

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε υπόγειο ορυχείο στην απομακρυσμένη δυτική περιοχή της πολιτείας Νέας Νότιας Ουαλίας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε ορυχείο περίπου 450 χλμ. ανατολικά της απομακρυσμένης μεταλλευτικής πόλης Broken Hill, νωρίς το πρωί της Τρίτης, αφού ενημερώθηκαν ότι δύο άτομα είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε εργατικό περιστατικό, ανέφερε η αστυνομία. Αμφότεροι υπέκυψαν στα τραύματά τους.

