Η Χαμάς παρέδωσε τη σορό ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός νεκρού ομήρου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το φέρετρο με τη σορό παραδόθηκε στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) από τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος το είχε παραλάβει νωρίτερα από τη Χαμάς στην Πόλη της Γάζας.

Αν επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του νεκρού ομήρου, αυτό θα σημαίνει ότι στη Γάζα παραμένουν οι σοροί 12 ακόμη ομήρων, με τη Χαμάς να επικαλείται δυσκολίες στον εντοπισμό τους μέσα στα ερείπια που άφησαν οι μάχες.

Δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ταυτότητα του ομήρου ή τις συνθήκες του θανάτου του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.