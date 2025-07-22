Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσαν στοές ανθρακωρυχείου στο βόρειο Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ένα τμήμα του ορυχείου, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Μπαγκλάν, «κατέρρευσε ξαφνικά, σκοτώνοντας έξι ανθρακωρύχους και τραυματίζοντας 18 άλλους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο αξιωματούχος Σιέντ Μουσταφά Χασίμι, χωρίς να διευκρινίσει τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Τα δυστυχήματα είναι συχνά σε ορυχεία του Αφγανιστάν, πολλά από τα οποία δεν πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, 22 εργάτες είχαν εγκλωβιστεί σε στοά ανθρακωρυχείου στη βόρεια επαρχία Σαμανγκάν, αλλά τελικά διασώθηκαν.

Στο Μπαγκλάν, δέκα εργάτες σκοτώθηκαν εξαιτίας κατάρρευσης ανθρακωρυχείου τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

