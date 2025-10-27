Το ιστορικό στάδιο Μαρακανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο πρόκειται να διατεθεί προς πώληση, σύμφωνα με απόφαση της τοπικής κυβέρνησης. Η Πολιτεία του Ρίο στοχεύει να συγκεντρώσει περίπου 320 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να περιορίσει το σημαντικό δημόσιο χρέος της, κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στη Βραζιλία.

Το στάδιο-σύμβολο της βραζιλιάνικης ταυτότητας, όπου φιλοξενούνται οι αγώνες των συλλόγων Φλαμένγκο και Φλουμινένσε, συμπεριλήφθηκε στη λίστα προς πώληση μετά από τροποποίηση σχετικού νομοσχεδίου από την Επιτροπή Συντάγματος και Δικαιοσύνης της Νομοθετικής Συνέλευσης του Ρίο (ALERJ).

Η επιτροπή αφαίρεσε 16 από τα αρχικά 48 ακίνητα που προορίζονταν για πώληση και προσέθεσε 30 νέα, μεταξύ των οποίων και το Μαρακανά, προκαλώντας άμεση οργή στο κοινό.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Ροντρίγκο Αμορίμ, ανέφερε ότι η Πολιτεία επιδιώκει τη μείωση του κόστους συντήρησης των ακινήτων της, επισημαίνοντας πως «η κυβέρνηση δαπανά περίπου 160.000 ευρώ ανά αγώνα για τη συντήρηση του Μαρακανά».

Εκτίμησε επίσης ότι η πώληση του σταδίου και του γειτονικού συγκροτήματος «Aldeia Maracanã» ενδέχεται να αποφέρει πάνω από 320 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τις προσφορές της αγοράς. Ο ίδιος τόνισε πως ο βασικός στόχος δεν είναι μόνο τα έσοδα, αλλά και η αποφυγή μελλοντικών δαπανών λόγω πιθανής εγκατάλειψης των εγκαταστάσεων, καθώς και η αξιοποίησή τους με πιο παραγωγικό τρόπο.

Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία εντός των επόμενων εβδομάδων. Η Πολιτεία του Ρίο οφείλει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση 1,89 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν έως το 2026 στο πλαίσιο προγράμματος αναδιάρθρωσης χρέους.

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας του Μαρακανά έχει τεθεί και στο παρελθόν. Το 2011, ο επιχειρηματίας Άικ Μπατίστα είχε επιχειρήσει να το αγοράσει, πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 2014 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Η συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση του σταδίου παραμένει ανοιχτή και διχάζει τη βραζιλιάνικη κοινωνία εδώ και χρόνια.

Το Μαρακανά έχει παγκόσμια φήμη, κυρίως λόγω του ιστορικού «Μαρακανάσο», της αναπάντεχης ήττας της Βραζιλίας από την Ουρουγουάη (1-2) στον τελικό του Μουντιάλ το 1950, παρουσία 173.850 θεατών – αριθμός που, σύμφωνα με άλλες πηγές, έφτασε τις 199.854, το μεγαλύτερο κοινό που έχει καταγραφεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Σήμερα, το στάδιο έχει χωρητικότητα 78.838 θεατών, μετά από τρεις σημαντικές ανακαινίσεις: το 1999/2000, όταν αφαιρέθηκαν οι θέσεις ορθίων (103.000 θέσεις), το 2005–2007 (88.000 θέσεις) και το 2010–2013, ενόψει του Μουντιάλ 2014, που του έδωσαν τη σημερινή του μορφή.

