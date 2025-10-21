Τα νέρα της Αυστραλίας κρύβουν καραβίδες στο μέγεθος αμυγδάλου και μικροσκοπικούς καρχαρίες-φακούς

Μια ημιδιάφανη καραβίδα στο μέγεθος αμυγδάλου και ένας μικροσκοπικός, φωσφορίζων καρχαρίας συγκαταλέγονται στα νέα είδη που ανακαλύφθηκαν από Αυστραλούς εξερευνητές των θαλάσσιων βυθών.

Στα τέλη του 2022, επιστήμονες από τον επιστημονικό οργανισμό της Αυστραλίας, CSIRO, ξεκίνησαν ένα ερευνητικό ταξίδι στο Θαλάσσιο Πάρκο Gascoyne, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ακτές της Δυτικής Αυστραλίας.

Η Αυστραλία είναι μία από τις μεγαλύτερες περιοχές βιοποικιλότητας στον κόσμο, φιλοξενώντας πάνω από ένα εκατομμύριο διαφορετικά είδη, πολλά από τα οποία δεν απαντώνται πουθενά αλλού στη Γη.

Όμως, όπως συμβαίνει σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις της παραμένουν ανεξερεύνητες, και η ζωή σε αυτές άγνωστη στην επιστήμη.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες δείγματα που συλλέχθηκαν κατά το ταξίδι του 2022 ήταν και ο νεοανακαλυφθείς Δυτικοαυστραλιανός Καρχαρίας-Φακός. Μπορεί να φτάσει έως και τα 40 εκατοστά σε μήκος, έχει μεγάλα μάτια και φωτεινή κοιλιά, και βρέθηκε σε βάθος μεγαλύτερο των 600 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

«Οι καρχαρίες-φακοί είναι βιοφωταυγείς, με φως που παράγεται από φωτοφόρα όργανα στην κοιλιά και στα πλευρά τους, από εκεί προέρχεται και το κοινό τους όνομα» δήλωσε ο ιχθυολόγος Δρ Γουίλ Γουάιτ.

Ανακάλυψαν επίσης ένα νέο τύπο πορσελάνινου κάβουρα μήκους 1,5 εκατοστού που απαντάται σε βάθος 122 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιμοποιεί τριχίδια για να πιάνει την τροφή του αντί για τις δαγκάνες του.

Κατά το τελευταίο ερευνητικό ταξίδι της ομάδας ανακαλύφθηκαν 20 νέα είδη μεταξύ των οποίων το χταπόδι «τηγανίτα» του Κάρναρβον (περιοχή της Αυστραλίας). Είναι ένα πλάσμα στο χρώμα της σκουριάς μήκους 4 εκατοστών.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι άλλα 600 είδη θα λάβουν ονομασία και θα περιγραφούν, αφού μπορεί να πάρει χρόνια για να συγκεντρωθούν πληροφορίες που θα αποδείκνύουν ότι τα είδη είναι μοναδικά.



Πηγή: skai.gr

