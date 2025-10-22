Θερμοί άνεμοι σάρωσαν σήμερα την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία πυροδοτώντας δασικές πυρκαγιές και άνοδο της θερμοκρασίας που ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα του Σίδνεϊ.

Η περίοδος των πυρκαγιών συνήθως καταγράφεται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο -- άνοιξη με καλοκαίρι για το νότιο ημισφαίριο.

Στην Αυστραλία μαίνονται 36 πυρκαγιές κατά μήκος του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας

Οι άνεμοι, που πνέουν με ταχύτητα έως και 100 χλμ/ώρα, ανάγκασαν τις αρχές να εκδώσουν πολλές απαγορεύσεις για άναμμα φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία, την πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας.

Το μεσημέρι η θερμοκρασία στην κεντρική επιχειρηματική συνοικία του Σίδνεϊ ήταν 37 βαθμοί Κελσίου, ενώ στα δυτικά προάστια Πένριθ και Μπάνκστάουν έφθανε τους 40.

«Είναι ακόμη άνοιξη και παρατηρούμε αυτές τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες» σχολίασε ο μετεωρολόγος της αυστραλιανής μετεωρολογικής υπηρεσίας, Άνγκους Χάινς

Σπάνια προειδοποίηση και φωτιές και στη Νέα Ζηλανδία

Στη Θάλασσα της Τασμανίας στη Νέα Ζηλανδία οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για ανέμους σε "κόκκινο" επίπεδο για τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, κάτι σπάνιο καθώς εκδίδεται μόνο για τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κοντά στην Καϊκούρα στο Νότιο Νησί και στο Χοκς Μπέι στο Βόρειο Νησί οι πυροσβέστες αγωνίζονταν για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών που εξαπλώνονταν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Μέχρι στιγμής, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει πολλές περιουσίες, περιλαμβανομένων πέντε κατοικιών.

Η κυβέρνηση κήρυξε σήμερα το μεσημέρι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιοχή Κάντερμπερι για να συνδράμει στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε ότι, για αύριο, Πέμπτη, αναμένει ριπές ανέμων που θα φθάνουν τα 150 χλμ/ώρα κατά μήκος της ανατολικής ακτής του Νότιου Νησιού και τα 140 χλμ/ώρα γύρω από την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον.

Σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε τμήματα της χώρας.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, να αποφύγουν τα ταξίδια και να προετοιμαστούν για την πιθανότητα διακοπής της ηλεκτροδότησης και των τηλεπικοινωνιών.

Οι προειδοποιήσεις αυτές εκδόθηκαν μετά τους σφοδρούς ανέμους και τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν χθες και άφησαν χιλιάδες πολίτες χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ ένας άνδρας σκοτώθηκε σε πάρκο του Ουέλινγκτον όταν έπεσε πάνω του κορμός δέντρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

