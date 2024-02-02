Περισσότεροι από 100 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Queen Victoria» αρρώστησαν εμφανίζοντας γαστρεντερικά προβλήματα, αναφέρει το CNN επικαλούμενο την έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση, 139 επιβαίνοντες – 123 επιβάτες και 16 μέλη πληρώματος – ανέφεραν γαστρεντερικά συμπτώματα που περιλαμβάνουν διάρροια και έμετο.

Το κρουαζιερόπλοιο έχει απομονώσει τους άρρωστους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος και πραγματοποιεί πιο συχνά απολυμάνσεις, ωστόσο η αιτία της ασθένειας δεν είναι γνωστή, σύμφωνα με την έκθεση του CDC.

Η κρουαζιέρα ξεκίνησε από το Southhampton της Αγγλίας στις 11 Ιανουαρίου, έπειτα πραγματοποιήσε στάσεις στην Αρούμπα, τη Γουατεμάλα, τον Κάβο Σαν Λούκας, το Σαν Φρανσίσκο και τη Χαβάη, και αναμένεται να λήξει στις 12 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το CNN.

Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 1.824 επιβάτες και 967 μέλη πληρώματος.

«Η Cunard Cruise Line επιβεβαιώνει ότι ένας μικρός αριθμός επισκεπτών είχε αναφέρει συμπτώματα γαστρεντερικής νόσου στο Queen Victoria. Ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα ενισχυμένα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας για να διασφαλίσουν την ευημερία όλων των επισκεπτών και του πληρώματος στο πλοίο. Τα μέτρα ήταν αποτελεσματικά», ανέφερε με δήλωσή της η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

