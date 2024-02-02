Τρεις νεκροί και 300 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε εξαιτίας έκρηξης αερίου τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Ναϊρόμπι.

Ένα φορτηγό που μετέφερε φυσικό αέριο εξερράγη στην περιοχή Εμπακάσι γύρω στις 23:30 (20:30 GMT), «δημιουργώντας μια τεράστια μπάλα φωτιάς» δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Χάρη σε «συντονισμένες ενέργειες διαφόρων μονάδων επέμβασης» κατορθώθηκε «να απομακρυνθούν εσπευσμένα 271 άνθρωποι και να διακομιστούν σε διάφορα κέντρα υγείας στο Ναϊρόμπι», την κενυατική πρωτεύουσα, τόνισε ο Ερυθρός Σταυρός μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας ότι προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε άλλους 27 ανθρώπους επιτόπου.

Σπίτια, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από την τεράστια πυρκαγιά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ισαάκ Μουαούρα είπε ότι το σημείο της έκρηξης έχει πλέον αποκλειστεί και έχει δημιουργηθεί κέντρο διοίκησης για να βοηθήσει στον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης.

🚨#Breaking: Explosion at Nairobi gas plant kills 2, injures 167. Fireballs and fires rage near residential area. Building hosting company badly damaged. Death toll expected to rise.#Nairobi #Kenya pic.twitter.com/Xnl1iFlLbf — World News Global (@WorldNewsGb) February 2, 2024

Η φωτιά φέρεται να εξαπλώθηκε σε πολλά συγκροτήματα διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Μάρτυρες είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ένιωσαν δονήσεις αμέσως μετά την έκρηξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.